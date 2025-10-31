La decisión de la FIA con Liam Lawson por casi atropellar a los comisarios en México

El Gran Premio de México 2025 tuvo de todo. Desde la largada, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez estuvo a la altura de las expectativas y con el transcurso de las vueltas comenzaron a darse diversos incidentes como sanciones, abandonos, accidentes y hasta un virtual safety car que impidió el adelantamiento de Max Verstappen sobre Charles Leclerc en el segundo lugar.

Ahora bien, uno de los acontecimientos que pasó desapercibido durante el Gran Premio que tomaría relevancia una vez finalizado fue el de Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls redujo la velocidad durante una doble bandera amarilla, pero estuvo muy cerca de atropellar a unos comisarios que se habían metido en el circuito para limpiar la pista.

Este momento se viralizó luego de la carrera y los aficionados quedaron consternados por la fatalidad que podría haber ocurrido. Ahora bien, en las últimas horas la FIA emitió un comunicado en el que dio a conocer su postura sobre lo sucedido.

La decisión de la FIA fue librar de toda culpa a Liam Lawson por el incidente que casi termina en tragedia. A través de un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil se colocó del lado del piloto, quien cumplió con la reducción de la velocidad luego de la doble bandera amarilla.

El comunicado de la FIA sobre la situación que protagonizó Liam Lawson

“Tras analizar la telemetría del incidente, podemos confirmar que Liam Lawson redujo la velocidad adecuadamente y reaccionó correctamente a la doble bandera amarilla, pasando a una velocidad significativamente inferior a la de carrera en la curva 1″, publicó la FIA, dando por finalizado este tema que no pasó a mayores por poco.

