Muy pronto, el rugir de los motores y la adrenalina de la máxima categoría del automovilismo mundial se vivirán como nunca antes en México. Gracias a un acuerdo histórico, la Fórmula 1 tendrá “nueva casa” en el país: Grupo Televisa. La compañía anunció un acuerdo multianual con la disciplina, buscando ampliar el alcance del deporte en el país y asumir el control total de su difusión.

Tras una década al frente de las transmisiones en suelo mexicano, Fox Sports se despidió del Gran Circo en este 2025. Luego de haber dejado en lo más alto la televisación del deporte en su señal durante varios años, en los últimos tiempos distintos factores terminaron quitándole de las manos aquel dominio: retrasos en los pagos, incumplimientos en coberturas, acusaciones de publicidad engañosa y negociaciones estancadas de renovación fueron algunas de las circunstancias del cambio.

De este modo, el nuevo actor sobre la mesa fue Televisa, que le brindará un servicio completo a los fanáticos: pasará todas las sesiones de la F1, incluyendo prácticas, clasificación, sprint y las propias carreras, con la participación de periodistas y profesionales especializados en la disciplina, que estarán a la altura de los desafíos y las exigencias de la cadena que compró los derechos de transmisión a largo plazo en México.

Este nuevo convenio entre Televisa y Fórmula 1 se extiende hasta la temporada 2028, por lo que resta del año corriente y otros tres años completos. La oferta de contenidos del Grupo para la categoría reina del automovilismo comenzará este mismo fin de semana, para la cobertura del Gran Premio de Austin. Así lo confirmó Olek Loewenstein, Presidente Global de Deportes de la compañía, a través de un comunicado oficial.

Dentro de las aristas que involucran este acuerdo ya firmado, se explicita que SKY Sports será la pantalla principal encargada de las transmisiones completas de las jornadas de F1, a través de los servicios de televisión paga Izzi y Sky. Asimismo, la empresa ha revelado que el GP de México y dos carreras más irán por televisión abierta, en todas las temporadas de aquí al vencimiento del contrato rubricado en los últimos días, facilitando el alcance a la mayor cantidad de espectadores.

El Gran Premio de Austin, donde se estrenará esta nueva modalidad, se celebrará entre este 17 y 19 de octubre, en el Circuit of the Americas (COTA) de Texas, Estados Unidos. La carrera tendrá lugar el domingo desde las 11.00 hora CDMX, y para Televisa será un desafío histórico ya que la primera impresión al presentar un producto siempre es muy importante para las ventas futuras.

Con esta fuerte y millonaria apuesta, Televisa se anticipa al regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1, estipulado para el 2026: el mexicano volverá a las pistas con el nuevo equipo Cadillac. El retorno del popular piloto será un ‘boom’ que hará a la afición reencontrarse con la disciplina, y el Grupo tendrá todo listo para darle a los espectadores el mejor servicio y cobertura posibles para seguir a su corredor favorito.