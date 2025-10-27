En el marco de un nuevo fin de semana de Fórmula 1, se corrió el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La misma terminó con la victoria del británico Lando Norris por McLaren, que se mantiene líder en el campeonato de pilotos.

Por detrás del mismo, el podio fue completado por el monegasco Charles Leclerc por Ferrari y el neerlandés Max Verstappen por Red Bull Racing. Sin embargo, en el medio de la competencia se dio una situación que no terminó en tragedia de milagro.

Liam Lawson, piloto neozelandés de Red Bulls Racing, se topó con dos oficiales en plena pista mientras circulaba a gran velocidad. Este incidente, registrado en las primeras vueltas tras el accidentado inicio de la carrera, generó inquietud tanto en el piloto como en el entorno de la competencia.

El momento generó mucha tensión y angustia en el corredor: “¡Qué diablos! Dios mío. ¿Vieron eso?“, fue su reacción en diálogo con la radio ante la invasión del trazado. ”Sí, lo he visto. Bien hecho al evitarlo“, le respondió su ingeniero de pista.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Los pilotos y las escuderías ya dan vuelta la página y ya miran hacia la siguiente carrera. La misma será el GP de Sao Paulo, en Brasil, a correrse en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, el próximo 9 de noviembre, con sus prácticas y clasificación los días previos.

En síntesis

