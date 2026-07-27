El oriundo de Monterrey ganó la carrera principal del Gran Premio de Hungría y sueña con la Máxima en el corto plazo.

Noel León podría convertirse en el próximo mexicano en llegar a la Fórmula 1. El piloto mexicano de 21 años ganó el Gran Premio de Hungría 2026 con Campos Racing este fin de semana, resultado que le permitió escalar al quinto puesto en la tabla de posiciones.

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Luego de la carrera, el oriundo de Monterrey platicó con Motorsport y no solo confirmó pláticas para pilotar en la Fórmula 1, sino que además se mostró optimista. “Te mentiría si te dijera que no hay una oportunidad, porque sí que la hay”, manifestó Noel al ser consultado por la F1.

Noel León, en el podio de Hungaroring (@Formula2)

León destacó el hecho de no pertenecer a ninguna academia, lo que le permite elegir libremente en qué escudería aterrizar. Además, no hay que olvidar el hecho de que tiene el apoyo Carlos Slim, por lo que cuenta con patrocinios fuertes, una pata clave a la hora de aspirar por un asiento de F1.

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En otro pasaje de la entrevista, Noel León confirmó sobre su posible salto al Gran Circo: “Sí ha habido varias pláticas. Yo tengo que seguir haciendo lo mío y mi grupo que se encarga de eso seguirá haciendo lo demás”.

Todos los pilotos mexicanos que corrieron en la F1

Ricardo Rodríguez

Pedro Rodríguez

Moisés Solana

Héctor Rebaque

Esteban Gutiérrez

Sergio Pérez*

*Es el único de la lista que se encuentra en actividad

En síntesis

Noel León ganó el Gran Premio de Hungría 2026 corriendo para Campos Racing.

ganó el Gran Premio de Hungría 2026 corriendo para Campos Racing. Carlos Slim patrocina al piloto de 21 años, quien confirmó pláticas con Fórmula 1.

patrocina al piloto de 21 años, quien confirmó pláticas con Fórmula 1. Sergio Pérez es el único de los seis pilotos mexicanos históricos actualmente en actividad.