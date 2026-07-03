El piloto mexicano fue consultado por su 'Big Three' de la Máxima antes del GP de Gran Bretaña y sorprendió la ausencia de Lewis en su respuesta.

Sergio Pérez platicó con la prensa en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2026. El piloto mexicano fue entrevistado por ESPN y le consultaron por el ‘Big Three’ de la Fórmula 1, término empleado en el tenis para referirse Federer, Nadal y Djokovic.

Publicidad

“Es muy difícil compararlos, pero yo creo que debe estar (Michael) Schumacher por todo lo que logró. (Max) Verstappen, también lo pondría ahí, y obviamente a (Ayrton) Senna, que soy un gran fanático de él”, contestó Checo a la complicada pregunta.

El top 3 histórico de @SChecoPerez :



– Michael Schumacher 🇩🇪

– Max Verstappen 🇳🇱

– Ayrton Senna 🇧🇷 pic.twitter.com/iL6Z05apIU — SANGRE CHEQUISTA (@MateoChequista) July 1, 2026

Lo que llamó la atención entre los aficionados fue que no mencionó a Lewis Hamilton, piloto que continúa en actividad con Ferrari y que es el máximo ganador en la historia de la Fórmula 1.

Publicidad

Hamilton no solo igualó el récord de siete títulos que ostentó en solitario Schumacher durante años, sino que además es el piloto con más carreras ganadas en la Máxima. No obstante, aquí entre el debate de que Lewis contó con la ventaja de pilotar un coche ampliamente superior al resto en su época dorada con Mercedes.

Cadillac llevó un livery especial a Silverstone

El equipo de Checo Pérez presentó un diseño especial para su coche e indumentaria de los pilotos en el Gran Premio de Gran Bretaña. En el mismo predominan los colores y las estrellas de la bandera de Estados Unidos con motivo del 4 de julio, Día de la Independencia de dicho país.

El livery de Cadillac para el GP de Gran Bretaña 2026 (@Cadillac_F1)

Publicidad

En síntesis