Lo quiere Diego Cocca: Revelan que Atlas tiene interés en fichar a un delantero de Santos Laguna

Atlas tuvo un 2025 complicado en el que no cumplió con las expectativas. El club rojinegro no logró ni siquiera alcanzar el Play-In en ninguno de los dos torneos del año y por eso en los últimos meses se produjeron cambios importantes en la institución, comandados por el regreso de Diego Cocca.

Publicidad

Publicidad

Después de disputar 13 partidos en el Apertura 2025 tras su vuelta al club, Diego Cocca empezó a planificar el 2026 con la intención de que Atlas mejore sus resultados. Y en este sentido se reveló que la institución rojinegra tiene en carpeta a un delantero que pertenece a Santos Laguna.

De acuerdo a lo informado por Juan Manuel Figueroa, periodista de Multimedio Deportes, Santiago Muñoz es un delantero que interesa en Atlas. De hecho, los Zorros ya habrían comenzado las platicas con Santos Laguna para saber las condiciones de un posible fichaje por el futbolista de 23 años.

Si bien el delantero pertenece a Santos Laguna, Santiago Muñoz jugó los últimos meses en Kansas City a préstamo debido a que no era considerado en el club lagunero. El nacido en Texas, pero con pasaporte mexicano, convirtió 3 goles en 21 partidos con el conjunto de la MLS.

Publicidad

Publicidad

Santiago Muñoz jugó en Kansas City en los últimos meses (Getty Images)

Según lo revelado por la fuente mencionada, la negociación no está avanzada y depende de distintos factores, como por ejemplo que otros clubes también habrían mostrado el interés en fichar a Santiago Muñoz. De acuerdo a Transfermarkt, el delantero tiene un valor aproximado de 1 millón de euros.

Uros Durdevic y Eduardo Aguirre son las opciones actuales de Diego Cocca en el ataque. Recordemos que Atlas decidió no comprar a Matías Cóccaro, quien estaba a préstamo, por lo que quedaría una plaza disponible en la ofensiva para sumar en el plantel, la cual podría ocupar Santiago Muñoz.

Publicidad

Publicidad

ver también Llega libre: Santos Laguna está cerca de cerrar su primer fichaje para el Clausura 2026

El historial de equipos de Santiago Muñoz

Formado en las Fuerzas Básicas de Torreón, Santiago Muñoz debutó en octubre de 2020 con Guillermo Almada. Luego el delantero tuvo un paso por el Sub21 del Newcastle de Inglaterra y en diciembre de 2022 regresó al club lagunero. El nacido en Texas disputó 81 partidos y convirtió 6 goles en los Guerreros y podría seguir su carrera en Atlas.

En síntesis