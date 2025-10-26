Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Por qué no corre Checo Pérez en el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1?

El piloto tapatío había participado de todas las ediciones desde que este circuito regresó al calendario. Sin embargo, este domingo Checo brilla por su ausencia.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez no es parte del GP de México 2025
© GETTY IMAGESCheco Pérez no es parte del GP de México 2025

La carrera del Gran Premio de México 2025 se disputa este domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lando Norris consiguió la pole y tiene una buena ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, pero deberá cuidarse de los dos Ferraris que intentarán arrebatarle el liderato desde la largada.

Publicidad

Ahora bien, a diferencia de años anteriores, esta vez Checo Pérez no aparece en la parrilla. El tapatío -quien ya fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac– solía ser el gran protagonista de este Gran Premio. No obstante, esta vez lo verá desde afuera como un aficionado más.

Resultado de la Clasificación del Gran Premio de México 2025: así quedó la parrilla de salida

ver también

Resultado de la Clasificación del Gran Premio de México 2025: así quedó la parrilla de salida

¿Por qué no corre Checo Pérez en el GP de México?

La razón por la cual Sergio Pérez no correrá el Gran Premio de México es que Checo no es parte de la alineación de ninguna escudería en este 2025. El mexicano fue despedido de Red Bull Racing en diciembre del año pasado y aunque ya fichó por Cadillac, este equipo recién aterriza en la categoría en 2026.

Checo Pérez no disputará ninguna carrera en 2025 (GETTY IMAGES)

Checo Pérez no disputará ninguna carrera en 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

En síntesis

  • Lando Norris obtuvo la pole position en el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
  • Sergio Pérez, el tapatío, no compite en el GP de México 2025 al no ser parte de una escudería.
  • El mexicano Checo Pérez fue despedido de Red Bull Racing en diciembre pasado y fichó por Cadillac.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Gran Premio de México 2025: minuto a minuto de la carrera EN VIVO
FÓRMULA 1

Gran Premio de México 2025: minuto a minuto de la carrera EN VIVO

¿Qué canal transmite EN VIVO la carrera del GP de México 2025?
FÓRMULA 1

¿Qué canal transmite EN VIVO la carrera del GP de México 2025?

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1?
FÓRMULA 1

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1?

Steve Kerr se molestó con un compañero clave de Curry en Warriors
NBA

Steve Kerr se molestó con un compañero clave de Curry en Warriors

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo