¿Por qué no corre Checo Pérez en el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1?

La carrera del Gran Premio de México 2025 se disputa este domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lando Norris consiguió la pole y tiene una buena ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, pero deberá cuidarse de los dos Ferraris que intentarán arrebatarle el liderato desde la largada.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, a diferencia de años anteriores, esta vez Checo Pérez no aparece en la parrilla. El tapatío -quien ya fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac– solía ser el gran protagonista de este Gran Premio. No obstante, esta vez lo verá desde afuera como un aficionado más.

ver también Resultado de la Clasificación del Gran Premio de México 2025: así quedó la parrilla de salida

¿Por qué no corre Checo Pérez en el GP de México?

La razón por la cual Sergio Pérez no correrá el Gran Premio de México es que Checo no es parte de la alineación de ninguna escudería en este 2025. El mexicano fue despedido de Red Bull Racing en diciembre del año pasado y aunque ya fichó por Cadillac, este equipo recién aterriza en la categoría en 2026.

Checo Pérez no disputará ninguna carrera en 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En síntesis