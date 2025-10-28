El Gran Premio de México 2025 dejó mucha tela para cortar y ajustó todavía más la pelea entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen por el título de la Fórmula 1. No obstante, mientras todas las miradas estaban puestas en estos tres pilotos, hubo otro que sorprendió y se llevó el reconocimiento a piloto del día: Oliver Bearman.

Publicidad

Publicidad

El joven piloto de Haas largó noveno, pero rápidamente ganó posiciones y terminó cuarto tras un excelente pilotaje. El británico se vio beneficiado por la caótica largada y la lucha entre Verstappen y Lewis Hamilton, pero luego supo gestionar esa ventaja e igualó su mejor posición para darle a su escudería 12 valiosos puntos.

Tras ello, Ollie se mostró emocionado en la zona de prensa y también se sinceró sobre sus emociones en plena lucha con Verstappen por el tercer lugar: “Sinceramente, me cagué de miedo al ir rueda a rueda con Max, pero es realmente genial competir con estas personas a las que he estado viendo desde que empecé a seguir la F1. Lo tuve en mis espejos durante mucho tiempo. Probablemente fue la mayor presión que he tenido nunca en una carrera“.

Oliver Bearman platica con Max Verstappen en la previa del GP de México (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Qué le faltó a Bearman para terminar en el podio?

Al ser consultado por la posibilida de haber quedado entre los tres primeros, Bearman analizó: “Habría sido un poco arriesgado intentar quedarnos fuera e ir por el podio y potencialmente terminar sexto o séptimo. Creo que hicimos bien en consolidarnos, aunque eso nos impidiera tener opciones de podio. Aun así, terminamos cuartos. No está mal”.

ver también La respuesta de Lando Norris a los aficionados mexicanos tras los abucheos

Haas escaló posiciones en el Campeonato de Constructores

McLaren – 713 Ferrari – 356 Mercedes – 355 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Haas – 62 Kick Sauber – 60 Alpine – 20

En síntesis

Oliver Bearman (Haas) fue elegido Piloto del Día tras terminar cuarto en el GP de México 2025 .

(Haas) fue elegido tras terminar en el . El piloto Oliver Bearman confesó haber sentido miedo en su lucha con Max Verstappen (Red Bull) durante la carrera.

confesó haber sentido (Red Bull) durante la carrera. Tras el GP de México, Haas escaló posiciones con 62 puntos en el Campeonato de Constructores.

Publicidad