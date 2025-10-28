Es tendencia:
Piloto de la F1 se sincera tras el GP de México: “Me c… de miedo al ir rueda a rueda con Verstappen”

Uno de los protagonistas de la última cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez aseguró que sintió temor contra Max y confesó que fue "la mayor presión" de su carrera.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen está tercer en el Mundial de Pilotos
© GETTY IMAGESMax Verstappen está tercer en el Mundial de Pilotos

El Gran Premio de México 2025 dejó mucha tela para cortar y ajustó todavía más la pelea entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen por el título de la Fórmula 1. No obstante, mientras todas las miradas estaban puestas en estos tres pilotos, hubo otro que sorprendió y se llevó el reconocimiento a piloto del día: Oliver Bearman.

El joven piloto de Haas largó noveno, pero rápidamente ganó posiciones y terminó cuarto tras un excelente pilotaje. El británico se vio beneficiado por la caótica largada y la lucha entre Verstappen y Lewis Hamilton, pero luego supo gestionar esa ventaja e igualó su mejor posición para darle a su escudería 12 valiosos puntos.

Tras ello, Ollie se mostró emocionado en la zona de prensa y también se sinceró sobre sus emociones en plena lucha con Verstappen por el tercer lugar: Sinceramente, me cagué de miedo al ir rueda a rueda con Max, pero es realmente genial competir con estas personas a las que he estado viendo desde que empecé a seguir la F1. Lo tuve en mis espejos durante mucho tiempo. Probablemente fue la mayor presión que he tenido nunca en una carrera.

Oliver Bearman platica con Max Verstappen en la previa del GP de México (GETTY IMAGES)

¿Qué le faltó a Bearman para terminar en el podio?

Al ser consultado por la posibilida de haber quedado entre los tres primeros, Bearman analizó: Habría sido un poco arriesgado intentar quedarnos fuera e ir por el podio y potencialmente terminar sexto o séptimo. Creo que hicimos bien en consolidarnos, aunque eso nos impidiera tener opciones de podio. Aun así, terminamos cuartos. No está mal”.

Haas escaló posiciones en el Campeonato de Constructores

  1. McLaren – 713
  2. Ferrari – 356
  3. Mercedes – 355
  4. Red Bull Racing – 346
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Haas – 62
  9. Kick Sauber – 60
  10. Alpine – 20

