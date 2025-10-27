El triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de México 2025 quedó algo manchado por la actitud de los aficionados que se encontraban en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Tras obtener el primer lugar, los fanáticos que se encontraban en las gradas tomaron la decisión de abuchear al piloto británico mientras este se encontraba dando una entrevista y la situación no pasó desapercibida.

Tanto Norris como el reportero no pudieron ocultar la incomodidad por lo que estaba sucediendo y, por si fuera poco, luego de le consultaron a Lando por este incidente durante la rueda de prensa post carrera. Fue entonces cuando el nuevo líder del Mundial de la Fórmula 1 no esquivó la pregunta y le respondió a los fanáticos mexicanos.

“No sé por qué lo hacen, para ser honesto. La gente puede hacer lo que quiera, así es el deporte a veces. No puedo parar de reír cuando pasa“, comenzó diciendo Lando Norris sobre los abucheos que ya sufrió más de una vez en la temporada. Y completó: “Obviamente que no lo quiero, prefiero que alienten por mí. Estoy concentrado en hacer mis cosas, fue lo mismo en Monza y en otros lugares, pero no puedo parar de reír, si quieren continúen haciéndolo”.

Así quedó la tabla del Mundial de Pilotos tras el GP de México 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 258 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

En síntesis