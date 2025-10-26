¿A cuántos puntos de Lando Norris quedó Max Verstappen luego del GP de México?

La Fórmula 1 cambió de líder luego de la carrera del Gran Premio de México 2025. Este domingo, Lando Norris ganó la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez y superó por un punto a su compañero de equipo –Oscar Piastri– en la ajustada tabla de posiciones del Mundial de Pilotos.

No obstante, a pesar de esta modificación, Max Verstappen recortó la brecha de puntos con la cima y está más cerca que hace una semana. Tras su triunfo en Austin, el neerlandés había quedado a 40 unidades de Oscar Piastri. Ahora, con la caída del australiano, ‘Mad Max’ está más cerca y crecen las chances de que pueda obtener su quinto campeonato consecutivo.

La diferencia de puntos entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321

*La brecha entre Norris y Verstappen es de 36 puntos.

Max Verstappen sigue con chances de ganar el Mundial de Pilotos 2025 (GETTY IMAGES)

¿Cuántas carreras quedan por disputarse?

Luego del GP de México, quedan otros cuatro Grandes Premios para que termine la temporada 2025 de la Fórmula 1: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. No obstante, son seis las carreras que quedan por disputarse, ya que son las cuatro principales más las dos sprint de Interlagos y Losail.

