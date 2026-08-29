En la agenda matutina del domingo no habrá acción en el automovilismo y aquí te contamos las razones.

Cuando los seguidores del deporte planifican su fin de semana, se suelen guardar la mañana del domingo para la carrera de Fórmula 1. En México y todo Latinoamérica ha crecido el interés por el automovilismo y sobre todo por la máxima categoría de esta disciplina. En este 2026, el ‘rating’ del mismo ha alcanzado picos históricos mundiales.

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Ahora bien, este domingo 29 de agosto no habrá actividad tal y como figura en la planilla de la agenda televisiva. La programación del día incluye otro tipo de eventos, pero sin carrera de Fórmula 1 para sintonizar, para mala fortuna de los fanáticos. Tras todas las discusiones que dejó Zandvoort, la expectativa por ver cómo seguía todo era considerable.

En este sentido, el ‘bache’ sin actividad de este domingo forma parte del calendario programado con anterioridad. La intención fue dejar quince días entre un Gran Premio y otro para facilitar la logística y el traslado de equipos de un país a otro y no apresurar tiempos. El pasado GP tuvo hasta Sprint y Qualy Sprint, lo que hizo que el fin de semana fuese más cargado.

Luego del espacio vacío en el calendario de la Fórmula 1 para este domingo 29 de agosto, el siguente circuito será el Gran Premio de Italia, más conocido como Monza GP. Con “Ferrari” como local, los pilotos se prepararán para participar en una de las pistas más atractivas con la que cuenta la programación anual de la competencia.

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Este será el único fin de semana que habrá que ser pacientes, ya que el GP de Monza 2026 se realizará los próximos 4, 5 y 6 de septiembre, esto es, la semana próxima. A diferencia del circuito pasado, este no tiene Sprint, sino que habrá tres prácticas, clasificación y carrera. El viernes dos prácticas, el sábado otra práctica y qualy, y el domingo, la carrera.

En la temporada pasada de la Fórmula 1, el ganador de este Gran Premio fue Max Verstappen, sin presencia de Ferrari en el podio, aunque este año tienen más posibilidades. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, fueron segundo y tercero en la carrera del GP de Monza el año anterior, por detrás del corredor neerlandés.