Se definió el orden de los pilotos en la grilla de largada para la carrera del domingo. Kimi Antonelli comenzará desde el fondo.

Todo confirmado para la carrera del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Los pilotos compitieron entre sí este sábado en la clasificación y se definió el orden en la parrilla de Monza con Pierre Gasly desde la pole y Kimi Antonelli en el último lugar por una penalización.

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El piloto francés de Alpine dio la sorpresa en la qualy y obtuvo su primera pole position de su carrera en el mismo circutio en el que obtuvo su único triunfo: Monza 2020 con AlphaTauri. Por su parte, Franco Colapinto también obtuvo su mejor posición en clasificación y largará en P7.

Pierre Gasly y Franco Colapinto se abrazan tras la histórica clasificación de Monza 2026 (Getty Images)

Resultado de la clasificación del GP de Italia 2026

Pierre Gasly (Alpine) | 1:21.786 George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes)

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Fecha y hora de la carrera del GP de Italia 2026

La carrera del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 se disputa este domingo 6 de septiembr, desde las 07:00 hs (centro de México), en el histórico Autódromo de Monza.