Todo confirmado para la carrera del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Los pilotos compitieron entre sí este sábado en la clasificación y se definió el orden en la parrilla de Monza con Pierre Gasly desde la pole y Kimi Antonelli en el último lugar por una penalización.
El piloto francés de Alpine dio la sorpresa en la qualy y obtuvo su primera pole position de su carrera en el mismo circutio en el que obtuvo su único triunfo: Monza 2020 con AlphaTauri. Por su parte, Franco Colapinto también obtuvo su mejor posición en clasificación y largará en P7.
Pierre Gasly y Franco Colapinto se abrazan tras la histórica clasificación de Monza 2026 (Getty Images)
Resultado de la clasificación del GP de Italia 2026
- Pierre Gasly (Alpine) | 1:21.786
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Lando Norris (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Checo Perez (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
Fecha y hora de la carrera del GP de Italia 2026
La carrera del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 se disputa este domingo 6 de septiembr, desde las 07:00 hs (centro de México), en el histórico Autódromo de Monza.