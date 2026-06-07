¿Por qué se suspendió temporalmente el GP de Mónaco 2026 de la F1 en la vuelta 68?

El Gran Premio de Mónaco 2026 tuvo de todo. Cuando parecía que iba a ser una clásica carrera de Montecarlo en la que ningún coche puede sobrepasar, los pilotos comenzaron a recibir penalizaciones y un accidente de Lance Stroll cambió el panorama.

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El piloto de Aston Martin provocó un safety car luego de estrellarse contra los muros en la última curva del circuito, pero en la reanudación de la carrera a Charles Leclerc le sucedió lo mismo y esta situación hizo saltar las alarmas.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Luego del accidente de Leclerc, la bandera roja se hizo presente y se constató que el asfalto se dañó en la zona de la última curva. Por esta razón, la carrera se demoró por más de 20 minutos a la espera de una decisión final.

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Finalmente, se estableció el horario de reanudación para las 17:12 del horario de Mónaco y habrá emoción en la recta final de la carrera con Lewis Hamilton acechando el primer puesto que ya se había asegurado Andrea Kimi Antonelli antes del primer incidente de Stroll.

Así fue el accidente de Lance Stroll que cambió la carrera del GP de Mónaco