¿Por qué Yuki Tsunoda corre el Gran Premio de Países Bajos 2026 de la F1?

El piloto japonés no ocupa ningún asiento titular esta temporada, pero pilotará para Racing Bulls en todas las sesiones de Zandvoort.

La Fórmula 1 contará con el regreso de Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Países Bajos 2026. No se tratará solamente de una aparición en la Práctica Libre 1, sino que el japonés será parte de todas las sesiones del fin de semana como piloto de Racing Bulls.

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Tsunoda ocupará el lugar de Liam Lawson y será compañero de Arvid Lindblad, pero lo curioso es que Lawson no se perderá el GP de Países Bajos. Por el contrario, pasará de manera provisional a Red Bull Racing como compañero de Max Verstappen.

Yuki Tsunoda y Liam Lawson fueron compañeros en Racing Bulls (Getty Images)

¿Por qué Yuki Tsunoda corre el GP de Países Bajos?

Yuki Tsunoda participa del Gran Premio de Países Bajos en Racing Bulls como reemplazo de Liam Lawson, quien a su vez está sustituyendo a Isack Hadjar en Red Bull Racing tras la fractura que sufrió el francés en una de sus muñecas entrenando boxeo.

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De esta manera, el piloto japonés vuelve a ser parte de una carrera de la Fórmula 1 por primera vez desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2025, cita que se disputó el 7 de diciembre del año pasado en el Circuito Yas Marina.

Cabe recordar que Yuki Tsunoda perdió su asiento en Red Bull tras una decepcionante temporada 2025 y luego se priorizó a Arvid Lindblad por encima suyo en Racing Bulls. De esta manera, el nipón se quedó sin lugar en la temporada 2026 y pasó a ser piloto de reserva.