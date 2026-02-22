Este fin de semana no hubo actividad de la Fórmula 1, pero sí se llevó a cabo una exhibición en San Francisco con Yuki Tsunoda a la cabeza y las cosas no terminaro de la mejor manera con el piloto japonés que perdió su asiento para la temporada 2026.

Tras una pobre temporada como segundo piloto de Red Bull, Yuki se quedó sin lugar en la parrilla y fue relegado como piloto de prueba y reserva en la escudería de las bebidas energéticas. En este contexto, Tsunoda encabezó una exhibición que se convirtió en noticia por el incendio de su coche.

El piloto nipón cerró su presentación haciendo las famosas ‘donas’ con su coche, pero unos segundos después apareció el fuego y el monoplaza quedó envuelto en llamas. Por fortuna, Tsunoda no resultó herido y pudo escapar del vehículo por sus propios medios.

Cabe recordar que Yuki finalizó en el puesto 17 de 20 en la temporada 2025, un rendimiento que parece haberlo excluido de manera definitiva de la Fórmula 1 tras no haberle podido sacar provecho a la chance de ser compañero de Max Verstappen.

Los cuatro pilotos de Red Bull para la temporada 2026

Red Bull Racing: Max Verstappen e Isack Hadjar .

. Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

En síntesis

