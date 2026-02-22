Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Yuki Tsunoda quedó envuelto en llamas en una exhibición de Red Bull Racing

El piloto japonés, quien se quedó sin asiento para la temporada 2026 de la Fórmula 1, dio el gran susto del fin de semana en San Francisco.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
El coche de Yuki Tsunoda se prendió fuego en San Francisco
© Foto: @LeonczikEl coche de Yuki Tsunoda se prendió fuego en San Francisco

Este fin de semana no hubo actividad de la Fórmula 1, pero sí se llevó a cabo una exhibición en San Francisco con Yuki Tsunoda a la cabeza y las cosas no terminaro de la mejor manera con el piloto japonés que perdió su asiento para la temporada 2026.

Publicidad

Tras una pobre temporada como segundo piloto de Red Bull, Yuki se quedó sin lugar en la parrilla y fue relegado como piloto de prueba y reserva en la escudería de las bebidas energéticas. En este contexto, Tsunoda encabezó una exhibición que se convirtió en noticia por el incendio de su coche.

Tweet placeholder

El piloto nipón cerró su presentación haciendo las famosas ‘donas’ con su coche, pero unos segundos después apareció el fuego y el monoplaza quedó envuelto en llamas. Por fortuna, Tsunoda no resultó herido y pudo escapar del vehículo por sus propios medios.

Publicidad

Cabe recordar que Yuki finalizó en el puesto 17 de 20 en la temporada 2025, un rendimiento que parece haberlo excluido de manera definitiva de la Fórmula 1 tras no haberle podido sacar provecho a la chance de ser compañero de Max Verstappen.

Los cuatro pilotos de Red Bull para la temporada 2026

  • Red Bull Racing: Max Verstappen e Isack Hadjar.
  • Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
La sinceridad de Checo Pérez tras la pretemporada con Cadillac: “Va a llevar algo de tiempo”

ver también

La sinceridad de Checo Pérez tras la pretemporada con Cadillac: “Va a llevar algo de tiempo”

En síntesis

  • Yuki Tsunoda perdió su asiento titular y será piloto de reserva en Red Bull 2026.
  • El monoplaza de Tsunoda sufrió un incendio durante una exhibición realizada en San Francisco.
  • Isack Hadjar y Max Verstappen conforman la alineación oficial de Red Bull Racing para 2026.
Publicidad
Leandro Barraza
Leandro Barraza
Lee también
Yuki Tsunoda explica por qué fracasó en Red Bull
FÓRMULA 1

Yuki Tsunoda explica por qué fracasó en Red Bull

Nueva baja: Helmut Marko no sigue en Red Bull
FÓRMULA 1

Nueva baja: Helmut Marko no sigue en Red Bull

Checo Pérez fue tendencia durante el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris: “Se lo extraña”
FÓRMULA 1

Checo Pérez fue tendencia durante el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris: “Se lo extraña”

¿Quién es el nuevo ingeniero de pista de Hamilton en Ferrari?
FÓRMULA 1

¿Quién es el nuevo ingeniero de pista de Hamilton en Ferrari?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo