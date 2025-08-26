Qué motor usará Cadillac, el nuevo equipo de Checo Pérez en la Fórmula 1

Este martes 26 de agosto se confirmó que Checo Pérez regresa a la Fórmula 1. El piloto mexicano firmó un contrato multi-anual con Cadillac, el equipo estadounidense que aparecerá por primera vez en la parrilla de la categoría el año próximo.

Muchas preguntas comenzaron a surgir acerca de Cadillac como equipo luego de la noticia que coloca a Checo Pérez de nuevo en los primeros planos de la Fórmula 1. Una de las principales está relacionada a los motores que utilizará la escudería norteamericana desde 2026.

Cadillac utilizará motores Ferrari en lo que será su temporada de estreno. Cabe recordar que el reglamento técnico de la Fórmula 1 cambiará profundamente en 2026; los monoplazas serán más chicos y estrechos y se eliminará tanto el DRS como el efecto suelo.

Más allá de que se estrenará en la categoría con motores Ferrari, la idea de Cadillac es implementar sus propias unidades de potencia en el futuro. Por este motivo, General Motors, el grupo dueño de Cadillac, creó la fábrica GM Performance Power Units LLC con ese objetivo.

Checo Pérez con Valtteri Bottas, su nuevo compañero en Cadillac (@Cadillac_F1)

Se estima que Cadillac para 2029 ya estará en condiciones de ser independiente y de desarrollar sus propios motores, pero todavía falta mucho para ese año. El nuevo reglamento de 2026 genera muchas incógnitas y la realidad es que no se sabe cómo le caerá al equipo de Checo Pérez los motores de Ferrari.

¿Por qué Cadillac eligió a Checo Pérez?

Al ser un equipo totalmente nuevo, y sumado al reglamento que se estrenará en 2026, en Cadillac creían que necesitaban contar con pilotos con experiencia: “Creemos que su experiencia, su liderazgo y su perspicacia técnica son realmente lo que necesitamos. Es la combinación perfecta, los pilotos adecuados en el momento adecuado“, comentó Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports, en relación al fichaje de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

