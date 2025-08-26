La Fórmula 1 reveló el motivo por el cual Cadillac eligió a Checo Pérez como uno de sus pilotos

El país amaneció con la gran noticia del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. Cadillac, el nuevo equipo de la categoría en 2026, anunció que el mexicano será uno de sus pilotos junto con Valtteri Bottas, quien actualmente es piloto reserva de Mercedes.

Checo Pérez compartió un video emocionante en el que le habla a México y a todos sus fanáticos por su regreso a la categoría. Sin dejar de lado el costado alegre por la noticia del tapatío, hay lugar para analizar por qué Cadillac eligió a Checo como uno de sus pilotos.

Lawrence Barretto, corresponsal oficial del sitio y de los canales de la Fórmula 1, compartió los motivos que depositaron al mexicano en la escudería estadounidense. La explicación principal es la experiencia y el recorrido que tiene Checo Pérez como piloto.

“Decidieron que la experiencia era la mejor opción porque les daría la mejor oportunidad de empezar con buen pie la próxima temporada“, comentó el periodista acerca de la decisión que tomó Cadillac de firmar al tapatío y también a Valtteri Bottas.

Checo Pérez y Valtteri Bottas (@F1)

“El piloto de 35 años sabe cómo ganar carreras y un campeonato de equipos, como ya hizo con Red Bull. Pero lo más importante para Cadillac es que sabe cómo galvanizar a un equipo e impulsarlo hacia adelante, como quedó demostrado durante sus etapas en Sauber y Force India/Racing Point“, agregó Lawrence Barretto en relación a la experiencia y liderazgo que tiene Checo Pérez.

Checo Pérez, más allá de 2026

Por último, el corresponsal de la Fórmula 1 comentó que el mexicano firmó un contrato multi-anual con Cadillac, lo que significa que al menos correrá con el nuevo equipo de la categoría al menos hasta la temporada 2027. México volverá a disfrutar del tapatío.

