Checo Pérez dio que hablar con una serie de declaraciones que hizo en el marco de la EXMA México. El tapatío, quien se tomó un año sabático en 2025 y volverá al ruedo la próxima temporada con Cadillac, repasó su carrera en la Fórmula 1 y eligió cuál fue la escudería en la que la pasó peor.

En un momento de la plática en la citada conferencia, el presentador le preguntó a Checo: “¿McLaren o Red Bull? ¿Cuál fue el más difícil, el peor?”. Sergio Pérez no tardó en responder y aseguró: “McLaren, fue muy duro”. Cabe recordar que el mexicano fue parte del equipo papaya solamente en 2013, después de su aparición con Sauber.

“Era mi segundo año y tenía posibilidad de firmar con tres equipos grandes y piensas que te vas a comer la Fórmula 1, que te quedó chica”, comenzó explicando Checo. Y completó: “Cuando te das cuenta que tomaste una mala decisión… pasé de ser el piloto del momento a no tener asiento para el siguiente año“.

“Para mi cuarta temporada (en la F1), ya no tenía lugar. Afortunadamente y gracias a Dios se abrió una posibilidad en Force India y pude tener una muy buena historia”, cerró al respecto Pérez. Esta elección entre McLaren o Red Bull como su peor etapa tiene sentido, ya que solo la recta final de su paso por el equipo de las bebidas energéticas fue negativo.

Jenson Button y Checo Pérez como compañeros en McLaren (GETTY IMAGES)

Antes de esa segunda mitad de año en 2024, Checo era una garantía para Red Bull, donde ganó carreras, campeonatos de Constructores y hasta quedó segundo en la tabla del Mundial de Pilotos, solo por detrás de Max Verstappen. No obstante, se terminó marchando por la puerta de atrás luego de ser despedido en diciembre.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac?

Si bien Sergio Pérez ya estuvo girando en pista (con un Ferrari SF-23) y hará una pretemporada con Cadillac, su estreno oficial con la escudería americana se dará en marzo de 2026, en el marco del Gran Premio de Australia. ¿Podrá estar a la altura de este nuevo desafío?

