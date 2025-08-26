Después de un año de espera, finalmente se confirmó la vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1. El mexicano volverá a correr a partir del 2026 y hay muchas expectativas por lo que se viene. Cadillac, escudería que participará en la máxima categoría por primera vez, lo presentó junto a Valtteri Bottas como uno de los principales pilotos del equipo para la competición.

Su regreso es una gran noticia para los fans mexicanos y seguidores del automovilismo. Y si bien en México se está hablando mucho sobre esto, medios de afuera también lo han destacado. En las últimas horas hubo distintas reacciones desde otros países al histórico regreso de Checo Pérez, tanto en Europa como en Sudamérica ya se habla de la importancia del piloto mexicano.

Los medios internacionales comentaron sobre lo que será su tan ansiada vuelta y analizaron la relevancia de tener a un piloto de su nivel en Cadillac. La prensa destacó no solo su trayectoria y experiencia, sino también el impacto que generará su regreso en la máxima categoría.

El regreso de Checo Pérez genera mucha expectativa y es por eso que la prensa internacional ha resaltado su vuelta que creen que es una de las más importantes del último tiempo.

La reacción de medios internacionales

En Argentina dijeron: “Dos históricos vuelven a la Fórmula 1: Bottas y Checo Pérez correrán para Cadillac en 2026”. En Inglaterra destacaron: “Sergio Pérez y Valtteri Bottas son ganadores de carreras de F1, pero no es por eso que Cadillac los fichó”.

Mientras que en Francia mencionaron: “Cadillac ha apostado por la experiencia. Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Los dos pilotos, múltiples ganadores de Grandes Premios”.

