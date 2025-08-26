Cadillac ya confirmó a Checo Pérez como uno de sus pilotos principales para el estreno de la escudería en la máxima categoría de la Fórmula 1 a partir de 2026. Su compañero de equipo será el finlandés Valtteri Bottas, piloto de gran experiencia y trayectoria.

El regreso del mexicano ha generado una gran emoción entre los fanáticos del automovilismo, y en especial entre los seguidores mexicanos del tapatío. Después de un año fuera de la máxima categoría, verlo nuevamente será un gran orgullo para sus seguidores.

La confirmación no tardó en provocar reacciones en redes sociales. Los fans rápidamente comenzaron a celebrar, mostrando su entusiasmo con mensajes, fotos y, sobre todo, memes que reflejaron la alegría por la vuelta de Checo a las pistas.

Entre las publicaciones más destacadas se encuentran frases que combinan humor y emoción, como: “Checo Pérez está de vuelta, báilele mi poncho”, o “Checo Pérez regresando en 2026”, que rápidamente se volvieron virales entre los seguidores del piloto.

Otros memes y mensajes reflejaron la euforia de los fans mexicanos, como: “Sergio Pérez estará de vuelta en la F1, Checo volverá” o “Puro pinche Checo Pérez carajo, 26 de agosto día de fiesta nacional, Cadillac desde la cuna”. Estas publicaciones se compartieron masivamente, sumando cientos de comentarios y reacciones.

Checo Pérez habló por primera vez como piloto de Cadillac

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, comenzó.

“Es un honor formar parte de la creación de un equipo que puede desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que puedo asumirla“, agregó.