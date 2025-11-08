La jornada del sábado del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Lando Norris se llevó un importante triunfo en la Sprint del primer turno y horas más tarde se disputó la clasificación que determinó el orden de salida para la carrera del domingo en Interlagos.

La gran sorpresa de la qualy fue la eliminación de Max Verstappen en Q1. El neerlandés no encontró respuestas en su coche y largará en el puesto 16. Tomando en cuenta que el líder del Mundial -Lando Norris- consiguió la pole, ‘Mad Max’ podría estar despidiéndose de sus aspiraciones por conseguir el campeonato, salvo un milagro.

Parrilla de salida confirmada para la carrera del GP de Brasil 2025

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Lando Norris consiguió la pole en la qualy de Brasil (@F1)

Eliminados en Q1:

16°: Max Verstappen (Red Bull)

17°: Esteban Ocon (Haas)

18°: Franco Colapinto (Alpine)

19°: Yuki Tsunoda (Red Bull)

20°: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – no participó

Eliminados en Q2:

11°: Fernando Alonso (Aston Martin)

12°: Alex Albon (Williams)

13°: Lewis Hamilton (Ferrari)

14°: Lance Stroll (Aston Martin)

15°: Carlos Sainz (Williams)

Eliminación en Q3:

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

