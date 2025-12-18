¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia?

Milan se juega gran parte de la temporada este jueves con el duelo de semifinales de la Supercopa de Italia que tendrá ante Napoli en Arabia Saudita. Aunque el entrenador Rossonero, Massimiliano Allegri, cuenta con un amplio plantel plagado de figuras, lo cierto es que la ausencia de Santiago Giménez es más que sensible para el frente de ataque de su equipo.

El motivo por el que no juega Santiago Giménez en Milan vs. Napoli

El Bebote es baja desde finales de octubre ante Atalanta. Desde entonces, una molestia constante en uno de sus tobillos no lo dejó desarrollarse con normalidad dentro de las canchas hasta que la situación se volvió insostenible. Giménez, junto con el cuerpo médico del club, decidió que lo mejor para su salud era pasar por el quirófano y realizarse una cirugía que le permita recuperarse al 100%.

En ese contexto, con un tiempo estimado de baja de dos meses, Giménez se perderá lo que resta del año y el comienzo del 2026. Esta situación lo hará perder mucho terreno en la competencia interna que tiene con figuras del calibre de Christopher Nkunku, Christian Pulisic o Rafael Leao. Por ese mismo motivo, se baraja con fuerza la posibilidad de que el mexicano cambie de aire a meses del próximo Mundial.

Para el Milan es un duelo más que importante el que enfrentará ante Napoli, por lo que la baja de Giménez debe ser sentida lo menos posible. Hasta el momento, el goleador acumula solo un gol y dos asistencias en 11 encuentros, razón por la cual su nivel era muy cuestionado antes de la lesión.

En síntesis