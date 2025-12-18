Xolos estrena jerseys junto a Reebok

Xolos de Tijuana por fin estrenó sus nuevos jerseys para el Clausura 2026 con el esperado regreso de Reebok al futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Después de 14 años de ausencia, Reebok está #DeVueltaALaCancha del futbol mexicano de la mano de Xolos y con estos nuevos jerseys, tanto del equipo varonil como del femenil.

El jersey local, con el característico rojo y negro, está inspirado en la unión que existe entre el club y su afición. Además cuenta con un patrón en forma de cadena de ADN que fusiona la letra “X” con la iniciales “TJ”.

Uniforme local

Publicidad

Publicidad

El jersey de visita, con una base blanca, se inspira en la historia del templo del Mictlán, las rayas grises en el frente en forma de “X” representan las escalinatas que conducen el camino hacia el inframundo y su conexión con la vida y la muerte.

Uniforme visita de Xolos varonil

Ambos jerseys tienen el escudo de Xolos y el de Reebok en el centro del pecho, como símbolo del inicio de esta relación.

Publicidad

Publicidad

Los jerseys del equipo femenil mantienen la misma inspiración de los uniformes del varonil, pero con diseños diferentes, así como el cambio de color de la visitante, que es color lavanda.

Uniforme local de Xolos femenil Uniforme visita de Xolos femenil

Encuentra la colección completa en reebok.mx y en Xoloshop.