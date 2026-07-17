Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Bélgica 2026 de la F1

Conoce qué piloto marcó el mejor tiempo en la primera sesión de libres en el circuito de Spa-Francorchamps.

Comenzó el Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1. Este viernes 17 de julio se llevó a cabo la Práctica Libre 1, desde las 5:30 hs (CDMX), en el circuito de Spa-Francorchamps y los pilotos marcaron las primeras referencias del fin de semana.

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El más rápido fue Max Verstappen (Red Bull Racing) con un tiempo de 1:47.070. A él le siguieron los dos pilotos de Ferrari, mientras que Mercedes recién apareció en el puesto seis con Kimi Antonelli, el líder del campeonato. A continuación, repasa el resultado completo de la primera sesión.

Max Verstappen lideró la Práctica Libre 1 en Bélgica (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Bélgica

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Jak Crawford (Aston Martin)

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¿Qué sigue en el GP de Bélgica?

La acción del Gran Premio de Bélgica 2026 continúa este mismo viernes 17 de julio con la Práctica Libre 2, ya que es un fin de semana con formato tradicional. Esta segunda sesión comenzará a las 09:00 hs (centro de México).