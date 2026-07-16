El vigente campeón de la Fórmula 1 todavía no ganó ninguna carrera en lo que va del año y lo tendrá sumamente difícil en Spa-Francorchamps.

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica 2026. Luego de la victoria de Charles Leclerc en Silverstone, la gira europea continúa en otro mítio circuito: Spa-Francorchamps. No obstante, aunque la acción todavía no comenzó, hay un piloto que ya sabe que sus chances de ganar son mínimas.

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Estamos hablando de Lando Norris, vigente campeón de la F1 con McLaren. El británico todavía no pudo ganar ninguna carrera en 2026 y es casi imposible que esa racha se corte en Bélgica debido a una penalización de 10 posiciones que tendrá que afrontar.

Lando Norris saluda al público en Silverstone (Getty Images)

De por sí al equipo papaya le está costando alcanzar el rendimiento de Mercedes y Ferrarri, una situación que los coloca terceros en el Campeonato de Constructores. Ahora, a ello hay que sumarle que Norris contará con una importante desventaja en la parrilla de salida sin importar su rendimiento en la clasificación del sábado.

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¿Por qué Lando Norris penaliza en Bélgica?

La FIA estableció que las escuderías pueden montar tres unidades de potencia electrónica a lo largo del año. Sin embargo, el MCL 40 de Lando Norris lo hará por cuarta vez en el GP de Bélgica y superará el límite de tres. Por este motivo, el vigente campeón de la F1 sufrirá 10 posiciones de penalización en la parrilla de salida.

A McLaren le ha costado ponerse a la par de Mercedes y Ferrari en lo que va de la temporada 2026, por lo que todo apunta a que Lando Norris largará por detrás de la zona media en la carrera aunque logre avanzar a Q3 en la clasificación.

En síntesis

Lando Norris: sufrirá 10 posiciones de penalización en el Gran Premio de Bélgica 2026.

sufrirá 10 posiciones de penalización en el Gran Premio de Bélgica 2026. Cuarta unidad electrónica: McLaren superó el límite de tres permitidas para la temporada.

McLaren superó el límite de tres permitidas para la temporada. Campeonato de Constructores: McLaren marcha tercero, ubicándose por detrás de Mercedes y Ferrari.