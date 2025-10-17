Es tendencia:
Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la F1

Conoce quién marcó el mejor tiempo en la primera y única sesión de Free Practice del fin de semana en el Circuito de las Américas.

Gran Premio de Estados Unidos 2025
© GETTY IMAGESGran Premio de Estados Unidos 2025

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 comenzó este viernes 17 de octubre con la Práctica Libre 1. Este GP es uno de los seis del calendario que cuenta con carrera Sprint, lo que significa que solo hubo una Free Practice y los pilotos ya se jugarán cosas importantes a partir de la segunda sesión: la sprint qualy.

El más rápido de la FP1 fue Lando Norris con un tiempo de 1:33.294. Sin embargo, es importante mencionar que los equipos de la Fórmula 1 suelen probar neumáticos y actualizaciones en este tipo de sesiones, por lo que esto no necesariamente es el reflejo de lo que sucederá en las carreras del sábado y domingo.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Estados Unidos:

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Fernando Alonso (Aston Martin)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Alexander Albon (Williams)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Oliver Bearman (Haas)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Pierre Gasly (Alpine)
  18. Kimi Antonelli (Mercedes)
  19. Carlos Sainz (Williams)
  20. Charles Leclerc (Ferrari)
Horario de la sprint qualy del GP de Estados Unidos 2025

  • México: 15:30 hs
  • Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 16:30 hs
  • Venezuela y Bolivia: 17:30 hs
  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 18:30 hs
  • España: 23:30 hs
