Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 está oficialmente de regreso. Luego de un extenso receso veraniego que inició tras la carrera del GP de Hungría (domingo 3 de agosto), la Máxima retomó las actividades este viernes con la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Países Bajos 2025 en el circuito de Zandvoort.

Publicidad

Publicidad

En medio de las alertas metereológicas, los coches saltaron a la pista para registrar los primeros tiempos y no hubo grandes sorpresas: McLaren dominó la sesión con Lando Norris en la cima (1:10.278) y Oscar Piastri como escolta. No obstante, resaltó la labor de los dos coches de Aston Martin detrás de ellos; mientras que la decepción de la FP1 fue Ferrari con sus pilotos por debajo de la zona media.

Franco Colapinto, por su parte, no pudo cambiar su situación -al menos en esta Práctica Libre- y quedó 18°, solo por encima de Oliver Bearman y Kimi Antonelli. El argentino no quedó lejos de su compañero de equipo –Pierre Gasly (10°)- en tiempo, pero todavía debe seguir trabajando en lo que queda del fin de semana para intentar sacar agua de las piedras con el auto de Alpine.

ver también ¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1?

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Gran Bretaña 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:10.278 Oscar Piastri (McLaren) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Kimi Antonelli (Mercedes)

Publicidad

Publicidad

El susto de Max Verstappen en el final de la sesión

Justo después de que se bajara la bandera, Max Verstappen se fue de la pista dando saltos en un intento de ensayo de largada. El neerlandés perdió el control del coche y se fue de lleno a la leca. Por suerte para él, no llegó a impactar contra los muros de contención.