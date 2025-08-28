Es tendencia:
¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1?

Este fin de semana vuelve la Máxima luego de un largo receso de casi un mes. A continuación, conoce el itinerario.

Por Leandro Barraza

Carrera de la Fórmula 1 en Zandvoort
Carrera de la Fórmula 1 en Zandvoort

Se terminó la espera. Luego de un largo receso de verano que comenzó el 4 de agosto tras la carrera del GP de Hungría, la Fórmula 1 volverá a tener actividad este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos 2025. Las acciones comenzarán este viernes 29 con las Prácticas Libres y acabarán el domingo con la cita principal en el circuito de Zandvoort.

Esta ya viene siendo una semana revolucionada por el anuncio de Checo Pérez y Valtteri Bottas como nuevos pilotos de Cadillac, pero a esta importante noticia también se le suma que los coches volverán a rodar en la pista en el marco de la 15° carrera de la temporada. A continuación, conoce el itinerario completo del GP de Países Bajos.

Prácticas Libres – GP Países Bajos 2025

Libres 1 (viernes 29 de agosto)

  • 4:30: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
  • 5:30: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
  • 6:30: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile
  • 7:30: Argentina, Uruguay, Brasil
Libres 2 (viernes 29 de agosto)

  • 8:00: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
  • 9:00: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
  • 10:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile
  • 11:00: Argentina, Uruguay, Brasil

Libres 3 (sábado 30 de agosto)

  • 3:30: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
  • 4:30: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
  • 5:30: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile
  • 6:30: Argentina, Uruguay, Brasil
Clasificación – sábado 30 de agosto

  • 8:00: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
  • 9:00: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
  • 10:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile
  • 11:00: Argentina, Uruguay, Brasil
Carrera – domingo 31 de agosto

  • 7:00: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
  • 8:00: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
  • 9:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile
  • 10:00: Argentina, Uruguay, Brasil
leandro barraza
Leandro Barraza
