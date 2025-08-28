¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1?

Se terminó la espera. Luego de un largo receso de verano que comenzó el 4 de agosto tras la carrera del GP de Hungría, la Fórmula 1 volverá a tener actividad este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos 2025. Las acciones comenzarán este viernes 29 con las Prácticas Libres y acabarán el domingo con la cita principal en el circuito de Zandvoort.

Esta ya viene siendo una semana revolucionada por el anuncio de Checo Pérez y Valtteri Bottas como nuevos pilotos de Cadillac, pero a esta importante noticia también se le suma que los coches volverán a rodar en la pista en el marco de la 15° carrera de la temporada. A continuación, conoce el itinerario completo del GP de Países Bajos.

Prácticas Libres – GP Países Bajos 2025

Libres 1 (viernes 29 de agosto)

4:30: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

5:30: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

6:30: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile

7:30: Argentina, Uruguay, Brasil

Libres 2 (viernes 29 de agosto)

8:00: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

9:00: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

10:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile

11:00: Argentina, Uruguay, Brasil

Libres 3 (sábado 30 de agosto)

3:30: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

4:30: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

5:30: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile

6:30: Argentina, Uruguay, Brasil

Clasificación – sábado 30 de agosto

8:00: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

9:00: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá

10:00: Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile

11:00: Argentina, Uruguay, Brasil

Carrera – domingo 31 de agosto