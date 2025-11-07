Es tendencia:
Resultado de la sprint qualy del Gran Premio de Brasil 2025: así quedó la parrilla de salida

Conoce cómo será el orden de largada en la primera carrera del fin de semana en San Pablo.

Por Leandro Barraza

Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil
Todo listo para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil 2025. Este viernes se llevó a cabo la sprint qualy y ya se conoce cuál será el orden de los coches en la parrilla de largada. La pole fue para Lando Norris, líder del campeonato, mientras que Max Verstappen tendrá que remontar desde la sexta posición si quiere seguir de cerca al británico en la lucha por el Mundial.

Resultado de la clasificación sprint del GP de Brasil 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Fernando Alonso (Aston Martin)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Lance Stroll (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  11. Lewis Hamilton (Ferrari)
  12. Alex Albon (Williams)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  19. Esteban Ocon (Haas)
  20. Carlos Sainz (Williams)

Eliminados en SQ1:

  • 16°: Franco Colapinto (Alpine)
  • 17°: Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 18°: Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • 19°: Esteban Ocon (Haas)
  • 20°: Carlos Sainz (Williams)

Eliminados en SQ2:

  • 11°: Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 12°: Alex Albon (Williams)
  • 13°: Pierre Gasly (Alpine)
  • 14°: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  • 15°: Oliver Bearman (Haas)
Eliminados en SQ3:

  • 1°: Lando Norris (McLaren)
  • 2°: Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 3°: Oscar Piastri (McLaren)
  • 4°: George Russell (Mercedes)
  • 5°: Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 6°: Max Verstappen (Red Bull)
  • 7°: Lance Stroll (Aston Martin)
  • 8°: Charles Leclerc (Ferrari)
  • 9°: Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • 10°: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

El cronograma del Gran Premio de Brasil 2025

  • Práctica Libre 1: COMPLETADA
  • Sprint qualy: COMPLETADA
  • Carrera sprint: sábado 8 de noviembre | 08:00 hs (CDMX)
  • Clasificación: sábado 8 de noviembre | 12:00 hs (CDMX)
  • Carrera: domingo 9 de noviembre | 11:00 hs (CDMX)
leandro barraza
Leandro Barraza
