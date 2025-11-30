La Fórmula 1 está al rojo vivo. Este domingo Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar 2025 en una carrera que estuvo marcada por una decisión estratégica de McLaren luego de la aparición de un safety car en la séptima vuelta que terminó perjudicando a Oscar Piastri y Lando Norris.
Los pilotos papaya fueron los únicos que no pararon en la vuelta 7 bajo el coche de seguridad y esta situación los terminó dejando por detrás de Max Verstappen. De esta manera, el neerlandés se colocó segundo en la lucha por el Mundial (a 12 puntos de Norris) y mantiene vivo su sueño de conseguir su quinto campeonato consecutivo.
Max Verstappen celebra en Qatar (GETTY IMAGES)
Resultado del Gran Premio de Qatar 2025
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Alexander Albon (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT
Mundial de Pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 408
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396
- Oscar Piastri (McLaren) – 392
- George Russell (Mercedes) – 309
- Charles Leclerc (Ferrari) – 230
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 151
- Alex Albon (Williams) – 73
- Carlos Sainz (Williams) – 64
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 48
- Oliver Bearman (Haas) – 41
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Esteban Ocon (Haas) – 32
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 32
- Pierre Gasly (Alpine) – 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
Campeonato de Constructores 2025
- McLaren – 800
- Mercedes – 460
- Red Bull Racing – 425
- Ferrari – 382
- Williams – 137
- Racing Bulls – 92
- Aston Martin – 80
- Haas – 73
- Kick Sauber – 68
- Alpine – 22
¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?
La próxima carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 será el domingo 7 de diciembre en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi. Además, esta se tratará de la última jornada del calendario, por lo que sí o sí conoceremos al nuevo campeón en el Yas Marina Circuit.
En síntesis
- Max Verstappen ganó el GP de Qatar 2025 tras un safety car decisivo.
- Lando Norris lidera el mundial con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396.
- El campeón se definirá el domingo 7 de diciembre en el GP de Abu Dhabi.