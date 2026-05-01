Se completó el primer día del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1. Tras una Práctica Libre 1 extendida (90 minutos) y dominada por Charles Leclerc, los coches salieron nuevamente a la pista para disputar la clasificación de la carrera Sprint del sábado.

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La pole fue para Lando Norris, último campeón del Mundial de Pilotos. Por otro lado, Checo Pérez largará 19°, mientras que el argentino Franco Colapinto sale desde el puesto 8, su mejor posición en clasificación esta temporada.

Resultado de la clasificación Sprint del GP de Miami 2026

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto largará octavo en la Sprint de Miami (Getty Images)

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Orden de eliminación de la Sprint quali del GP de Miami 2026

SQ1:

Liam Lawson (Racing Bulls)

Esteban Ocon (Haas)

Sergio Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

SQ2:

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hülkenberg (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

SQ3:

Lando Norris (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Franco Colapinto (Alpine)

Isack Hadjar (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

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En síntesis