Se completó el primer día del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1. Tras una Práctica Libre 1 extendida (90 minutos) y dominada por Charles Leclerc, los coches salieron nuevamente a la pista para disputar la clasificación de la carrera Sprint del sábado.
La pole fue para Lando Norris, último campeón del Mundial de Pilotos. Por otro lado, Checo Pérez largará 19°, mientras que el argentino Franco Colapinto sale desde el puesto 8, su mejor posición en clasificación esta temporada.
Resultado de la clasificación Sprint del GP de Miami 2026
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Franco Colapinto largará octavo en la Sprint de Miami (Getty Images)
Orden de eliminación de la Sprint quali del GP de Miami 2026
SQ1:
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
SQ2:
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
SQ3:
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
En síntesis
- Lando Norris obtuvo la pole position para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami.
- El piloto Franco Colapinto calificó en 8° posición, logrando su mejor resultado de la temporada.
- Sergio Pérez largará en el puesto 19° tras ser eliminado en la SQ1 con Cadillac.