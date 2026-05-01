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Resultado de la clasificación Sprint del GP de Miami 2026: así quedó la parrilla de salida

Se definió el orden de largada para la primera carrera del fin de semana en la Florida. Conoce quién se quedó con la pole.

Sergio Pérez disputa su cuarto Gran Premio con Cadillac
© Getty ImagesSergio Pérez disputa su cuarto Gran Premio con Cadillac

Se completó el primer día del Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1. Tras una Práctica Libre 1 extendida (90 minutos) y dominada por Charles Leclerc, los coches salieron nuevamente a la pista para disputar la clasificación de la carrera Sprint del sábado.

La pole fue para Lando Norris, último campeón del Mundial de Pilotos. Por otro lado, Checo Pérez largará 19°, mientras que el argentino Franco Colapinto sale desde el puesto 8, su mejor posición en clasificación esta temporada.

Resultado de la clasificación Sprint del GP de Miami 2026

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Isack Hadjar (Red Bull)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Nico Hülkenberg (Audi)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Alexander Albon (Williams)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)
Franco Colapinto largará octavo en la Sprint de Miami (Getty Images)

Franco Colapinto largará octavo en la Sprint de Miami (Getty Images)

Orden de eliminación de la Sprint quali del GP de Miami 2026

SQ1:

  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Sergio Pérez (Cadillac)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
Ver también

El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 corre riesgo de cancelación

SQ2:

  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Nico Hülkenberg (Audi)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)

SQ3:

  • Lando Norris (McLaren)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • George Russell (Mercedes)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Isack Hadjar (Red Bull)
  • Pierre Gasly (Alpine)

En síntesis

  • Lando Norris obtuvo la pole position para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami.
  • El piloto Franco Colapinto calificó en 8° posición, logrando su mejor resultado de la temporada.
  • Sergio Pérez largará en el puesto 19° tras ser eliminado en la SQ1 con Cadillac.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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