Buenas noticias para Checo Pérez antes de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2026. Si bien el mexicano no pudo sobresalir en la clasificiación, lo cierto es que ganó un puesto en la parrilla de salida por una penalización que sufrió Alex Albon.

El piloto tailandés de Williams excedió los límites de pista en su vuelta más rápida de la SQ1 y avanzó a SQ2 antes de que esto se reportara. Por eso, lugo de la Sprint quali la FIA tomó la decisión de anular sus registros de la segunda tanda de clasificación, así como también la vuelta rápida que le había permitido avanzar.

De esta manera, Albon pasa del P14 al P19 en la largada y Checo Pérez ganó un lugar (18°). Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas) fueron los otros pilotos beneficiados. Arvid Lindblad (Racing Bulls) también podría haberse sacado provecho, pero largará desde el pit-lane.

Publicidad

Alex's lap time during SQ1 has been deleted and he will start tomorrow's Sprint race from P19. pic.twitter.com/HesH7qpvCL — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) May 1, 2026

Parrilla actualizada de la Sprint del GP de Miami 2026

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

En síntesis

Sergio Pérez avanzó al puesto 18° de la parrilla tras una sanción a Alex Albon.

avanzó al puesto 18° de la parrilla tras una sanción a Alex Albon. La FIA anuló los registros de Albon en SQ2 por exceder los límites de pista en SQ1.

anuló los registros de Albon en SQ2 por exceder los límites de pista en SQ1. El piloto Alex Albon cayó de la posición 14 a la 19 para la carrera.