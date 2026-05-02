Se repartieron los primeros puntos del Gran Premio de Miami 2026. Este sábado se disputó la carrera Sprint en el Miami International Autodrome y Lando Norris (McLaren) consiguió su primera victoria en la temporada largando desde la pole.

Publicidad

De esta manera, el vigente campeón de la Máxima le puso fin a la hegemonía de Mercedes y abre el juego de cara a la carrera principal del domingo. Checo Pérez finalizó 17° con su Cadillac, mientras que Franco Colapinto llegó 10° y no pudo sumar puntos tras verse perjudicado en la largada por Max Verstappen.

Además, Kimi Antonelli recibió una penalización de cinco segundos después de la carrera por track limits y cayó hasta el sexto puesto. No obstante, el italiano sigue liderando el Mundial.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Miami 2026

Lando Norris (McLaren) – 8 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 7 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 6 puntos George Russell (Mercedes) – 5 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 4 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 3 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 2 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto Isack Hadjar (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNF Nico Hülkenberg (Audi) – DNS

Publicidad

Lando Norris ganó la Sprint de Miami 2026 (@F1)

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos George Russell (Mercedes) – 68 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos Lando Norris (McLaren) – 33 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Alexander Albon (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 143 puntos Ferrari – 98 puntos McLaren – 61 puntos Red Bull Racing – 20 puntos Haas – 18 puntos Alpine – 17 puntos Racing Bulls – 14 puntos Audi – 2 puntos Williams – 2 puntos Cadillac – 0 puntos Aston Martin – 0 puntos