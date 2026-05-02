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Lando Norris ganó la carrera Sprint del GP de Miami 2026: así quedaron las tablas de posiciones de la F1

El vigente campeón de la Fórmula 1 obtuvo su primera victoria en la temporada y le puso fin a la hegemonía de Mercedes.

Lando Norris se quedó con la carrera Sprint del GP de Miami 2026
© Getty ImagesLando Norris se quedó con la carrera Sprint del GP de Miami 2026

Se repartieron los primeros puntos del Gran Premio de Miami 2026. Este sábado se disputó la carrera Sprint en el Miami International Autodrome y Lando Norris (McLaren) consiguió su primera victoria en la temporada largando desde la pole.

De esta manera, el vigente campeón de la Máxima le puso fin a la hegemonía de Mercedes y abre el juego de cara a la carrera principal del domingo. Checo Pérez finalizó 17° con su Cadillac, mientras que Franco Colapinto llegó 10° y no pudo sumar puntos tras verse perjudicado en la largada por Max Verstappen.

Además, Kimi Antonelli recibió una penalización de cinco segundos después de la carrera por track limits y cayó hasta el sexto puesto. No obstante, el italiano sigue liderando el Mundial.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Miami 2026

  1. Lando Norris (McLaren) – 8 puntos
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 7 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 6 puntos
  4. George Russell (Mercedes) – 5 puntos
  5. Max Verstappen (Red Bull) – 4 puntos
  6. Kimi Antonelli (Mercedes) – 3 puntos
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) – 2 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto
  9. Isack Hadjar (Red Bull)
  10. Franco Colapinto (Alpine)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Sergio Pérez (Cadillac)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)
  19. Alexander Albon (Williams)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNF
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – DNS
Lando Norris ganó la Sprint de Miami 2026 (@F1)

Lando Norris ganó la Sprint de Miami 2026 (@F1)

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Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 68 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 33 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos
  7. Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
  9. Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
  15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  17. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  18. Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 143 puntos
  2. Ferrari – 98 puntos
  3. McLaren – 61 puntos
  4. Red Bull Racing – 20 puntos
  5. Haas – 18 puntos
  6. Alpine – 17 puntos
  7. Racing Bulls – 14 puntos
  8. Audi – 2 puntos
  9. Williams – 2 puntos
  10. Cadillac – 0 puntos
  11. Aston Martin – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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