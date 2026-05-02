Se repartieron los primeros puntos del Gran Premio de Miami 2026. Este sábado se disputó la carrera Sprint en el Miami International Autodrome y Lando Norris (McLaren) consiguió su primera victoria en la temporada largando desde la pole.
De esta manera, el vigente campeón de la Máxima le puso fin a la hegemonía de Mercedes y abre el juego de cara a la carrera principal del domingo. Checo Pérez finalizó 17° con su Cadillac, mientras que Franco Colapinto llegó 10° y no pudo sumar puntos tras verse perjudicado en la largada por Max Verstappen.
Además, Kimi Antonelli recibió una penalización de cinco segundos después de la carrera por track limits y cayó hasta el sexto puesto. No obstante, el italiano sigue liderando el Mundial.
Resultado de la carrera Sprint del GP de Miami 2026
- Lando Norris (McLaren) – 8 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 7 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 6 puntos
- George Russell (Mercedes) – 5 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 4 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 3 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 2 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNF
- Nico Hülkenberg (Audi) – DNS
Lando Norris ganó la Sprint de Miami 2026 (@F1)
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos
- George Russell (Mercedes) – 68 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 33 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 143 puntos
- Ferrari – 98 puntos
- McLaren – 61 puntos
- Red Bull Racing – 20 puntos
- Haas – 18 puntos
- Alpine – 17 puntos
- Racing Bulls – 14 puntos
- Audi – 2 puntos
- Williams – 2 puntos
- Cadillac – 0 puntos
- Aston Martin – 0 puntos