El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 repartirá sus primeros puntos este sábado con la carrera Sprint. Tras un largo receso, Lando Norris sorprendió con la pole para ponerle un freno a la hegemonía de Mercedes, pero todas las miradas en Sudamérica se posaron en Franco Colapinto.

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Al piloto argentino parece haberle sentado bien la exhibición en su país: clasificó octavo (por encima de su compañero, Pierre Gasly) e igualó su mejor resultado en qualy. Ahora, hay grandes expectativas por saber si Franco puede finalizar la Sprint en los puntos.

Franco Colapinto sonríe en el Gran Premio de Miami 2026 (Getty Images)

¿A qué hora es la carrera Sprint del GP de Miami 2026?

México – 10:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs

Argentina – 13:00 hs

Uruguay/Paraguay – 13:00 hs

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Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Miami