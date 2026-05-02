El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 repartirá sus primeros puntos este sábado con la carrera Sprint. Tras un largo receso, Lando Norris sorprendió con la pole para ponerle un freno a la hegemonía de Mercedes, pero todas las miradas en Sudamérica se posaron en Franco Colapinto.
Al piloto argentino parece haberle sentado bien la exhibición en su país: clasificó octavo (por encima de su compañero, Pierre Gasly) e igualó su mejor resultado en qualy. Ahora, hay grandes expectativas por saber si Franco puede finalizar la Sprint en los puntos.
Franco Colapinto sonríe en el Gran Premio de Miami 2026 (Getty Images)
¿A qué hora es la carrera Sprint del GP de Miami 2026?
- México – 10:00 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs
- Argentina – 13:00 hs
- Uruguay/Paraguay – 13:00 hs
Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Miami
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Alexander Albon (Williams)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)