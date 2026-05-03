Conoce los detalles de la final de la UWCL entre Barcelona y OL Lyonnes

Este domingo se confirmó la Final de la UEFA Women’s Champions League, por lo que por cuarta vez tendremos la oportunidad de ver al Barcelona Femenil ante el OL Lyonnes disputar este título. La cita será en el Ullevaal Stadion de Oslo donde podremos ver esta edición donde las blaugranas podrían empatar a las francesas con campeonatos en donde se han enfrentado.

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Hay que mencionar que en 2019 y en 2022 el equipo del Lyon venció a las españolas robándoles la corona, por lo que llegó la revancha para el cuadro catalán en 2024, así en caso de que consigan la victoria empatarían con dos victorias en los cuatro enfrentamientos de Final en donde se han enfrentado en esta competencia.

En el caso del Barcelona, esta escuadra llega aquí después de una victoria de 5-3 en el marcador global sobre el Bayern Múnich; las anotaciones corrieron gracias a Alexis Putellas, Sandra Paralluelo y Ewa Pajor. Mientras que el Lyon consigue llegar tras eliminar al Arsenal en un 4-3 con anotaciones de Wendie Renard, Kadidiatou Diani y Jule Brand.

Fecha, horario y canal para ver

Ante estos resultados ya se confirmó la final, la cual tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo. La cita es a las 10:00 horas del centro de México y la única manera de verlo en nuestro país será a través de TVC Deportes, por el mismo canal de cable. De esta manera se podrá seguir el enfrentamiento de estos dos grandes clubes.

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Lo que llama la atención para este duelo, es que se ha filtrado la posibilidad de que Putellas ya no renueve con el conjunto blaugrana, por lo que éste partido podría ser el último de la campeona con la camiseta del Barcelona. De esta manera, el conjunto iría a como dé lugar por ese título ante las mejores en esta competencia.

En síntesis