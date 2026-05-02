Las primeras semifinalistas del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

Este sábado ya se disputaron las primeras vueltas de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil donde ya conocimos a los dos equipos que estarán en las semifinales del torneo. De esta manera, el domingo conoceremos a los otros dos clubes que clasifican y con ellos los posibles rivales que tendrán las que lo consiguieron hoy.

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Las primeras clasificadas a Semifinales

En el primer partido tuvimos al América vs FC Juárez Femenil donde venían de un empate de 1-1; este duelo se jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes, después de que las Águilas fueran líderes del torneo. Al final del enfrentamiento, clasificaron las azulcremas con un resultado de 4-3 y se preparan para conocer a su rival.

En el segundo enfrentamiento, el resultado sí fue apabullante, luego del 1-1 que se logró en la ida entre Cruz Azul y Rayadas, ya estando en el Estadio BBVA las de Monterrey hicieron pesar su casa y dejaron un marcador global de 5-0 a favor de las locales, por lo que ahora ambas plantillas están en la espera de conocer a quiénes clasifican.

Posibles semifinales

Hasta el momento, la situación está así: Toluca venció 2-1 a Tigres, por lo que las Diablas Rojas, en caso de mantenerse tendrán que enfrentar a las Águilas; el otro resultado está a favor de Chivas, por lo que de seguir así Pachuca quedaría fuera y aquí sería Rayadas vs las rojiblancas; por lo que todo dependerá de los resultados.

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En caso de que las Amazonas y Pachuca puedan clasificar, ahí las llaves estarían en otro plano, donde América iría a las Semifinales ante las Tuzas y habría Clásico Regio en la otra llave. Si Tigres pasa y Chivas también; América vs Rebaño; y de nueva cuenta estarían las regias en un duelo, por lo que las opciones son variadas para esta ronda.

En síntesis