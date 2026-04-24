Uno de los escándalos que más impacto generó en el futbol en los últimos tiempos fue el que involucró a Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni. En el encuentro de ida por los 16avos de final de la UEFA Champions League, el brasileño acusó al a su rival de racismo, las autoridades tomaron medidas y dejaron sin Mundial al argentino.

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El señalamiento de Vinícius hacia el árbitro fue claro: “Me dijo macaco”. Automáticamente, el réferi del encuentro señaló el protocolo de racismo y el encuentro quedó detenido por unos minutos, aunque en ese instante no se tomó ninguna medida disciplinaria, ya que se trataba de la palabra de uno contra la de otro.

🇧🇷🇦🇷 VINÍCIUS JÚNIOR SE FUE UNOS MINUTOS DEL CAMPO DE JUEGO EN BENFICA-REAL MADRID POR UN DICHO DE GIANLUCA PRESTIANNI.



pic.twitter.com/cIscvfDu2G — dataref (@dataref_ar) February 17, 2026

Sin embargo, la UEFA decidió investigar el caso a fondo y llegó a una conclusión tras el suceso ocurrido a mediados de febrero. En ese sentido, el ente regulador emitió un fuerte comunicado en el que determinó una sanción para Prestianni de seis partidos oficiales. A su vez, se le solicitó a la FIFA que extensa la medida para sus respectivas competiciones como el Mundial 2026.

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Comunicado completo de la UEFA sobre Gianluca Prestianni

“El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido:

Suspender al jugador de SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales en los que hubiera sido elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica). La suspensión de tres (3) de esos partidos queda sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión.

Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye el partido de suspensión provisional ya cumplido por el jugador durante el encuentro de play-off de eliminación de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre Real Madrid CF y SL Benfica.

Solicitar a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión mencionada anteriormente“.

Pensando en la próxima Copa del Mundo, Prestianni no ingresa en la consideración del entrenador Lionel Scaloni. La base de la plantilla que conquistó el certamen en Qatar 2022 se mantendrá y los buenos niveles de Gianluca no le alcanzaron para ser parte de la nómina final.

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En síntesis