¡Qué jornada se viene! Chivas y Pachuca serán las encargadas de dar comienzo a la actividad futbolera de este jueves, cuando se enfrenten por los cuartos de final del Clausura 2026. El encuentro de ida se disputará esta tarde-noche en el Estadio Jalisco de Guadalajara, en la continuidad de la primera fase de la Liguilla de esta Liga MX Femenil.

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¿Cómo llegan Chivas y Pachuca al juego por la Liga MX Femenil?

Las ‘Rojiblancas’ se clasificaron a esta ronda tras finalizar en la 5° posición de la fase regular, con 34 puntos, producto de nueve triunfos, siete empates y una derrota. Por su parte, las ‘Tuzas’ sacaron pasaje luego de terminar en el 4° lugar de la tabla, con 36 unidades, por cosechar once victorias, tres igualdades y tres caídas.

En esta oportunidad, Pachuca definirá la serie como local por haber concluido la primera fase en un mejor puesto en la tabla general (cuarto contra quinto respectivamente). Por ello, hoy tendrá lugar el partido de ida en Guadalajara, con las Chivas iniciando en casa y buscando llevarse un buen resultado a la revancha.

Chivas se ilusiona con el campeonato [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Pachuca por la Liga MX Femenil:

El encuentro entre las ‘Rojiblancas’ y las ‘Tuzas’ se celebrará HOY jueves 30 de abril, en el Estadio Jalisco, en el marco del juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2026. El partidazo de esta noche en la Liga MX Femenil está estipulado para arrancar a las 19.07 horas del Centro de México, en el primer plato de la agenda del día.

¿Chivas Femenil vs. Pachuca va por TV abierta en México?

Desafortunadamente para los seguidores de la Liga MX Femenil, el duelo de ida de esta serie apasionante del Clausura 2026 no se podrá seguir por televisión abierta. Ninguno de los canales gratuitos disponibles pasará en simultáneo el partido en el territorio mexicano.

Dónde ver EN VIVO Chivas Femenil vs. Pachuca por TV en México:

El primer cruce de la llave entre ambas escuadras femeniles no contará con transmisión televisiva, tampoco por medio de las señales disponibles pagas de cable. Para poder sintonizar el encuentro de cuartos de final de la Liguilla, los fans tendrán que volcarse a las pantallas de streaming correspondientes.

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Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Pachuca por Internet en México:

Los aficionados del ‘Rebaño Sagrado’ y de las ‘Tuzas’ podrán observar el juego en directo en forma exclusiva a través de las plataformas de Tubi y FOX One. En el primer caso se trata de un portal gratuito, mientras la segunda opción necesita una suscripción paga. Serán las únicas maneras de enganchar el partido con imagen y sonido en vivo.