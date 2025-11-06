En el marco del partido del Tercer Puesto del Mundial Sub-17 2025, México y Brasil se enfrentarán tras caer en Semifinales. Mientras el Tri perdió ante Países Bajos por apenas 1-0, el cuadro sudamericano cayó ante Corea del Norte por 2-0.

Ahora, el equipo a cargo de Miguel Gamero tendrá la chance igualmente de tener un partido más y subirse al podio del torneo juvenil femenino por segunda vez en la historia, tras hacerlo en 2018, cuando fue subcampeón, luego de caer 2-1 en la definición por 2-1.

El duelo ante la Verderamerla será este sábado 8 de noviembre desde las 9:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico de la ciudad de Rabat, en Marruecos, anexo al recinto Príncipe Moulay Abdellah. El cuadro mexicano tiene el orgullo de quedarse hasta la última semana del torneo.

El estadio, con capacidad para 21.000 espectadores, fue inaugurado este 2025, y se construyó para sustituir la pista de atletismo que se está retirando del Estadio Príncipe Moulay Abdellah, que se encuentra actualmente en obras de renovación de cara al Mundial 2030, donde la nación africana será anfitrión.​

¿Dónde ver Brasil vs. México por el Mundial Sub-17 Femenil en vivo?

El partido será transmitido a través de ViX Premium en su plataforma de streaming, pero debido a la importancia de este duelo para las mexicanas, también irá por televisión abierta mediante TUDN en el Canal 9, por lo que se podrá ver gratis de esa manera. Igual para ir siguiendo el partido podrá hacerse a través de las redes de la Selección Femenil.

