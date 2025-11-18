Sigue EN VIVO México vs. Portugal: minuto a minuto del partido por los octavos de final del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana, que había clasificado por el Fair-Play a último momento, dio el batacazo en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras eliminar a la Selección Argentina en los penales. La Albiceleste había sido la mejor del torneo en la fase de grupos.
Este martes desde las 7:00 hs de la CDMX, va por otra histórica clasificación. El Tri se quiere meter entre los ocho mejores cuando le toque enfrentar a Portugal por los octavos de final del certamen internacional que se está disputando en Qatar.