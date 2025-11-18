Es tendencia:
MUNDIAL SUB-17

Sigue EN VIVO México vs. Portugal: minuto a minuto del partido por los octavos de final del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana quiere dar otro batacazo en el Mundial de Qatar y meterse entre los ocho mejores de la competición.

La alineación de México

México quiere otro batacazo

El Sub-17 viene de eliminar a Argentina que era el mejor equipo del torneo y ahora va por el conjunto europeo.

¡TODO LISTO PARA VER A MÉXICO!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre México y Portugal por los octavos de fina del Mundial de Qatar Sub-17.

Por Ramiro Canessa

México vs. Portugal por el Mundial Sub-17.
© @miseleccionsubsMéxico vs. Portugal por el Mundial Sub-17.

La Selección Mexicana, que había clasificado por el Fair-Play a último momento, dio el batacazo en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 tras eliminar a la Selección Argentina en los penales. La Albiceleste había sido la mejor del torneo en la fase de grupos.

Este martes desde las 7:00 hs de la CDMX, va por otra histórica clasificación. El Tri se quiere meter entre los ocho mejores cuando le toque enfrentar a Portugal por los octavos de final del certamen internacional que se está disputando en Qatar.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
