Mundial Sub-17

Las alineaciones de México vs. Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17

México se enfrenta este martes con Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

México se enfrenta con Portugal en el Mundial Sub-17
México se enfrenta con Portugal en el Mundial Sub-17

Este martes 18 de noviembre se disputan los ocho partidos por los octavos de final del Mundial Sub-17. La Selección Mexicana es protagonista en uno de ellos debido a que se enfrentará con Portugal en el encuentro que inicia a partir de las 07:00hs (CDMX).

Por el lado del Tri, México estuvo al borde de la eliminación en la Fase de Grupos, pero la selección pudo avanzar de ronda y mostró otra cara frente a Argentina en los dieciseisavos de final, al punto de que eliminó a la albiceleste en los penales. Si vence a Portugal, en los cuartos de final se cruzará con el vencedor del partido entre Suiza e Irlanda.

Con respecto a los lusos, Portugal le ganó por 2-1 a Bélgica en los dieciseisavos de final. El equipo europeo ganó tres de los partidos que disputó en el Mundial Sub-17 y solo perdió con Japón en la Fase de Grupos, por lo que será un rival difícil para México.

La probable alineación de México

  • Santiago López
  • Michael Corona
  • Félix Contreras
  • Ian Olvera
  • Kenneth Martínez
  • Oscar Pineda
  • Jonnathan Grajales
  • Iñigo Borgio
  • Gael García
  • Luis Gamboa
  • Aldo De Nigris
La probable alineación de Portugal

  • Cunha
  • Banjaqui
  • Chelmik
  • Furtado
  • Neto
  • Quintas
  • Lima
  • Cunha
  • Soares
  • Manuel
  • Anisio
¿A qué hora juega y qué canal transmite EN VIVO México vs. Portugal por el Mundial Sub-17?

