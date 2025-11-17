Las alineaciones de México vs. Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17

Este martes 18 de noviembre se disputan los ocho partidos por los octavos de final del Mundial Sub-17. La Selección Mexicana es protagonista en uno de ellos debido a que se enfrentará con Portugal en el encuentro que inicia a partir de las 07:00hs (CDMX).
Por el lado del Tri, México estuvo al borde de la eliminación en la Fase de Grupos, pero la selección pudo avanzar de ronda y mostró otra cara frente a Argentina en los dieciseisavos de final, al punto de que eliminó a la albiceleste en los penales. Si vence a Portugal, en los cuartos de final se cruzará con el vencedor del partido entre Suiza e Irlanda.
Con respecto a los lusos, Portugal le ganó por 2-1 a Bélgica en los dieciseisavos de final. El equipo europeo ganó tres de los partidos que disputó en el Mundial Sub-17 y solo perdió con Japón en la Fase de Grupos, por lo que será un rival difícil para México.
La probable alineación de México
- Santiago López
- Michael Corona
- Félix Contreras
- Ian Olvera
- Kenneth Martínez
- Oscar Pineda
- Jonnathan Grajales
- Iñigo Borgio
- Gael García
- Luis Gamboa
- Aldo De Nigris
La probable alineación de Portugal
- Cunha
- Banjaqui
- Chelmik
- Furtado
- Neto
- Quintas
- Lima
- Cunha
- Soares
- Manuel
- Anisio
