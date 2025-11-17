Las alineaciones de México vs. Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17

Este martes 18 de noviembre se disputan los ocho partidos por los octavos de final del Mundial Sub-17. La Selección Mexicana es protagonista en uno de ellos debido a que se enfrentará con Portugal en el encuentro que inicia a partir de las 07:00hs (CDMX).

Por el lado del Tri, México estuvo al borde de la eliminación en la Fase de Grupos, pero la selección pudo avanzar de ronda y mostró otra cara frente a Argentina en los dieciseisavos de final, al punto de que eliminó a la albiceleste en los penales. Si vence a Portugal, en los cuartos de final se cruzará con el vencedor del partido entre Suiza e Irlanda.

Con respecto a los lusos, Portugal le ganó por 2-1 a Bélgica en los dieciseisavos de final. El equipo europeo ganó tres de los partidos que disputó en el Mundial Sub-17 y solo perdió con Japón en la Fase de Grupos, por lo que será un rival difícil para México.

La probable alineación de México

Santiago López

Michael Corona

Félix Contreras

Ian Olvera

Kenneth Martínez

Oscar Pineda

Jonnathan Grajales

Iñigo Borgio

Gael García

Luis Gamboa

Aldo De Nigris

La probable alineación de Portugal

Cunha

Banjaqui

Chelmik

Furtado

Neto

Quintas

Lima

Cunha

Soares

Manuel

Anisio