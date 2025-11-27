¿Va por TV abierta? Cómo, dónde y a qué hora ver la final del Mundial Sub-17 Portugal vs Austria en México

Los aficionados al futbol tendrán la oportunidad de seguir la final del Mundial Sub-17 entre Portugal y Austria desde las 10:00 hs de la CDMX. Este partido definirá al campeón del torneo 2025, enfrentando a dos selecciones que hicieron un gran camino y que sueñan con quedarse con el título mundial.
Portugal llega a la final tras eliminar a Brasil en una emocionante tanda de penales en semifinales, mientras que Austria hizo lo propio con Italia, ganando 2-0 y demostrando un gran nivel táctico y ofensivo. Ambos equipos se presentan con la motivación al máximo para el duelo decisivo.
El encuentro se disputará en Qatar y se espera un enfrentamiento muy parejo entre los lusos y los austriacos, quienes han mostrado consistencia y talento a lo largo del torneo. La definición promete ser emocionante de principio a fin, con ambas selecciones buscando la gloria.
Portugal, que fue rival de México en los octavos de final, llega con la confianza de haber goleado al Tri 5-1 en un partido que los aficionados mexicanos prefieren olvidar. Los Lusos buscarán repetir su gran actuación y coronarse campeones del mundo Sub-17.
¿Dónde ver el encuentro en México?
En cuanto a la transmisión, los fanáticos podrán seguir el partido a través de TUDN, que ofrecerá cobertura completa del encuentro con todos los detalles y análisis previos y posteriores al juego. Además, quienes prefieran verlo en línea pueden acceder a la plataforma de streaming ViX Premium, aunque será necesario contar con una suscripción para disfrutar de la final. Es decir, que no irá por TV abierta.
