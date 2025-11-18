Qué pasa si México pierde, empata o gana con Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana se cruza este martes contra Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17. El partido del Tri inicia a partir de las 07:00hs (CDMX) y quiere avanzar de ronda, pero enfrente tiene a un rival complicado que busca el mismo objetivo.

Recordemos que México alcanzó esta instancia después de superar la Fase de Grupos gracias a un milagro y luego eliminó a Argentina por penales en los dieciseisavos de final. En dicha fase, Portugal le ganó por 2-1 a Bélgica para así encontrarse con el Tri.

¿Qué pasa si México pierde con Portugal por el Mundial Sub-17?

Si México pierde este martes con Portugal por los octavos de final, entonces el Tri quedará eliminado de la competición y los futbolistas retornarán al país para continuar con su temporada.

¿Qué pasa si México empata con Portugal por el Mundial Sub-17?

Si México empata este martes con Portugal, entonces se definirá al vencedor a través de una tanda de penales como ocurrió ante Argentina. Lo habitual es que se dispute una prórroga, pero FIFA la quitó para el Mundial Sub-17.

¿Qué pasa si México le gana a Portugal por el Mundial Sub-17?

Si México le gana este martes a Portugal, entonces la Selección Mexicana avanzará a los cuartos de final del Mundial Sub-17 y en esta instancia se enfrentaría con el ganador del partido entre Suiza e Irlanda.