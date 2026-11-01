A falta de una jornada estos son los clubes que ya tienen su lugar en la Fiesta Grande del Apertura 2026.

Estamos a una fecha de que la Liga Femenil termine el torneo regular del Apertura 2026, por lo que hasta la Jornada 13 con los partidos disputados ya hay algunos conjuntos que están clasificados a la siguiente ronda de Liguilla de esta competencia y es que hay que recordar que precisamente este semestre el formato ya cambió.

Publicidad

A falta del último juego, parece ser que ya tenemos definidas a seis de las ocho que van a clasificar a la siguiente ronda. Tomando en cuenta lo que dicen las tablas y de manera matemática sólo faltarían un par de lugares para conocer a todos los clubes que este torneo estarían peleando por el título con esta nueva competencia.

¿Qué equipos ya están clasificados a Liguilla de la Liga Femenil?

El primer grupo ya está definido con sus cuatro clasificadas; en el Grupo A sólo hay qué conocer las posiciones de cada una con la última fecha, pero hasta el momento Rayadas, Tigres, FC Juárez y Toluca son los equipos que se van a la siguiente ronda, ya que León, Santos Laguna y Cruz Azul no alcanzan a meterse matemáticamente.

Por otro lado, en el Grupo B ya hay un par de conjuntos que tienen su pase asegurado a la Fiesta Grande; el primero es América y el segundo Chivas. Pero los dos últimos lugares los conoceremos entre el último partido de la Jornada 13 y los duelos de la Jornada 14; ya que Atlético de San Luis, Pumas, Pachuca y Atlas aún se pelean por esos puestos.

Publicidad

¿Qué falta para definir a las últimas dos?

Si las potosinas logran vencer mañana a León se quedaría con el tercer puesto y en espera de conocer a las últimas. Todo dependerá de esos resultados de la siguiente fecha para poder saber cómo es que podrían quedar los lugares para los enfrentamientos de Liguilla, por lo tanto esas seis son las que hasta ahora califican.

En síntesis