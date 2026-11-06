Dónde ver en VIVO Chivas vs. América por el Clásico Nacional Femenil: canales de TV y streaming online

El Rebaño Sagrado recibe a las Águilas por la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Conoce el horario y las opciones de televisión y streaming para seguir en vivo una nueva edición del Clásico Nacional.

Chivas Femenil recibe este viernes al Club América en una nueva y apasionante edición del Clásico Nacional Femenil. El encuentro arranca a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo sobre la cancha del Estadio AKRON en Zapopan, Jalisco.

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El enfrentamiento acapara todas las miradas de la fase regular al poner en juego el orgullo de dos de las instituciones más ganadoras y populares del balompié rosa en México. Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el Rebaño Sagrado intentará hacer valer la localía frente a su público para frenar la inercia ganadora de las azulcremas y escalar posiciones rumbo a los cruces directos de la fiesta grande.

¿Por dónde ver el partido en México?

La afición de ambas escuadras contará con diversas opciones en televisión por cable y plataformas digitales bajo suscripción y gratuitas para seguir las acciones en territorio nacional:

Televisión de Paga: FOX / FOX Sports.

FOX / FOX Sports. Streaming Online: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.

Amazon Prime Video, Tubi y FOX One. Resto del Mundo: Chivas TV.

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La actualidad de ambos equipos

El Guadalajara Femenil llega a este compromiso con la consigna de imponer condiciones en su estadio y ajustar detalles defensivos para competir de tú a tú ante una de las mejores ofensivas del certamen. La escuadra rojiblanca sabe que vencer a su acérrimo rival representaría un impulso anímico fundamental antes de disputar los cuartos de final.

Por su parte, el América Femenil se presenta en Zapopan con un ritmo arrollador y la firme intención de pelear por el liderato general de la competencia. Las Águilas saldrán al terreno de juego a adueñarse de la posesión desde el silbatazo inicial, buscando que su pegada en ofensiva incline la balanza a su favor en este choque estelar.

En sintesis

Chivas Femenil recibe al Club América este viernes a las 19:06 horas en Clásico Nacional.

este viernes a las 19:06 horas en Clásico Nacional. El Estadio AKRON en Zapopan albergará el partido estelar de la fase regular femenina.

albergará el partido estelar de la fase regular femenina. FOX Sports, Prime Video y Tubi transmitirán en vivo las acciones dentro del territorio mexicano.