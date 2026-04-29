Este miércoles inician los Cuartos de Final en la Liga MX Femenil del Clausura 2026, donde el primer partido que tendremos será el Cruz Azul vs Rayadas en el Estadio Centenario en Morelos. El equipo de las celestes llegan en el séptimo lugar de la tabla general, mientras que las de Monterrey lo hacen en el segundo puesto.

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En el caso de las dirigidas por Israel del Real vienen de un empate en su última jornada de 1-1 ante Pumas. Mientras que las de Amandine Miquel sufrieron un gran descalabro en el Clásico Regio ante Tigres con un resultado de 3-0 en el Estadio BBVA, por lo que de este golpe anímico sólo saldrían con la victoria en esta ida.

Este es el segundo torneo consecutivo en el que las cementeras llegan a la fase de liguilla, por lo que ya tuvieron la experiencia en el torneo anterior de jugar contra las mejores. El equipo favorito para poder conseguir este pase a las Semifinales es precisamente Rayadas por el paso que ha tenido en el torneo aunque todo puede pasar.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Rayadas?

Este duelo se disputará el día de hoy miércoles 29 de abril a las 19:00 horas del centro de México. La manera en la que se podrá ver es a través de YouTube por el canal oficial de la Liga MX Femenil, así como en la plataforma de ViX de manera gratuita. La transmisión empieza unos minutos antes de que comience el duelo con una previa.

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Aunque este apenas es el duelo de ida, la escuadra de las Celestes tendrá que llevarse la ventaja antes de medirse a su rival en el Gigante de Acero si es que quiere quedarse con el beneficio, aunque tras la vuelta el equipo que logre vencer se tendrá que medir ante las ganadoras del duelo entre Club América y FC Juárez.

En síntesis