Hoy dan inicio los partidos de Cuartos de Final de ida en la Liga MX Femenil por lo que el segundo duelo de la noche es precisamente entre FC Juárez y el Club América, de nueva cuenta estas dos escuadras se miden en esta fase eliminatoria en busca de su boleto a las semifinales del Clausura 2026 y comenzarán con un duelo en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

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El conjunto de las Bravas llega a estas instancias en el octavo lugar de la tabla general, luego de que en la última fecha venciera al Atlas y le quitara a Tijuana la posibilidad de ocupar este puesto en la Liguilla. Por su parte, las Águilas se impusieron en la Jornada 17 a Pachuca y lograron clasificar como las líderes del torneo.

Las lideradas por Óscar Fernández quieren revertir los resultados que han tenido en sus últimos encuentros ante las azulcremas, aunque el equipo de Ángel Villacampa no quiere quitar el dedo del renglón en la búsqueda de su tercer campeonato, por lo que en caso de quererlo conseguir, su primer paso será dejar fuera a las Bravas.

¿Dónde ver el FC Juárez vs América Femenil?

Este partido se juega hoy miércoles 29 de abril a las 21:00 horas del centro de México, la ida, como ya se comentó, será en el recinto que alberga al conjunto fronterizo y podrás verlo a través de FOX ONE y Tubi. Estas son las únicas dos plataformas de streaming en donde estará disponible este enfrentamiento de Liguilla.

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Cabe mencionar que el conjunto que en la vuelta resulte vencedor tendrá que medirse a quienes resulten ganadoras del encuentro entre Rayadas y Cruz Azul, por lo que no será nada sencillo conseguir este pase y llegar a la Final pasando a rivales como los que podrían seguirle. Así que hoy se jugará ese primer partido en busca del camino.

En síntesis