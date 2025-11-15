Fue el 25 de noviembre de 2024 cuando Rebeca Bernal levantó su último campeonato siendo la capitana de Rayadas de Monterrey. La futbolista mexicana fue una pieza clave del equipo de Amelia Valverde, ya que en los momentos más complicados lograron levantar dos veces continuas el título, por lo que su ausencia pesó en la escuadra.

En los Cuartos de Final del Apertura 2025, ya cuando “La Capi” había firmado y jugado con el Washington Spirit de la National Women’s Soccer League (NWSL) el equipo regiomontano terminó su participación en los Cuartos de Final tras ser eliminadas por el Club América Femenil, es por esta razón que se muestra que hace falta alguien como la zaguera en el equipo.

Sin embargo, ahora de nueva cuenta la mexicana está en una final y sería la primera que enfrenta en la NWSL, la futbolista ha conseguido llegar con su equipo tras vencer 2-0 al Portland Thorns. Este sábado se disputó el encuentro con la defensa central como titular, por lo que la jugadora busca ahora el segundo título de este plantel.

Foto: Washington Spirit

Fue en 2021 la primera vez que esta escuadra levantó el único título que tienen en sus vitrinas y ahora Bernal podría ser partícipe de un campeonato más de la plantilla. El tema aquí es que ahora están en la búsqueda de unas rivales que se deciden este domingo en el partido entre el Orlando Pride y Gotham; dos equipos fuertes.

Por un lado, se tendría que buscar ese título ante el equipo de una de sus rivales en México, Lizbeth Ovalle, así como con una de las Leyendas del futbol femenil como lo es Marta. En otras instancias se enfrentaría ante el primer equipo en levantar una copa de Concachampions, por lo que no se espera que sea nada sencillo.

