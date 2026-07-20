Filtran partidos de la J1 y fecha del calendario oficial de la Liga MX Femenil

Hay partidos de la J1 que ya fueron revelados antes de que saliera el calendario oficial de la Liga MX Femenil.

En las últimas semanas ha habido mucha expectativa en la Liga MX Femenil y es que después de que el pasado 17 de mayo el Club América levantara el título del Clausura 2026, no se ha dado a conocer el calendario oficial del torneo Apertura 2026, aún cuando la competencia da inicio el próximo viernes 31 de julio y estamos a poco más de una semana.

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Ante esto, ha corrido el rumor de que el formato de esta competencia cambiaría a lo establecido cuando se fundó la liga, es decir, un par de grupos, donde los equipos se enfrentan entre sí para sacar a los ganadores de cada uno de ellos y medirse. Aunque no se ha confirmado y ante la demora por sacar el calendario todo apunta a que así será.

¿Cuándo sale el calendario de la Liga MX Femenil?

Sin embargo, ya comenzaron las noticias por parte del Máximo Circuito, ya que revelaron la fecha oficial en la que se compartiría el calendario del próximo torneo. De esta manera se confirmó que el próximo jueves 23 de julio del 2026 se compartirá este calendario con sedes, televisoras y la incorporación del Atlante Femenil.

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Filtran partidos de la Liga MX Femenil del Apertura 2026

A falta del calendario llamó la atención que ViX, una de las plataformas de streaming donde se disputan los partidos de la Liga MX Femenil, ya hayan revelado algunos duelos que se jugarán, puesto que ya están determinados en su programación a empezar el próximo 31 de julio y a terminar el 30 de agosto de este año.

Entre los duelos programados están:

Cruz Azul vs Atlas 31 julio 18:40 horas

31 julio 18:40 horas Pumas vs León 2 agosto 11:40 horas

2 agosto 11:40 horas América vs Cruz Azul 8 agosto 15:45 horas

8 agosto 15:45 horas Monterrey vs Atlante 8 agosto 19:45 horas

8 agosto 19:45 horas Toluca vs Juárez 10 agosto 17:40 horas

10 agosto 17:40 horas Cruz Azul vs Atlante 14 agosto 18:40 horas

14 agosto 18:40 horas América vs Puebla 16 agosto 15:25 horas

16 agosto 15:25 horas Toluca vs Atlas 17 agosto 17:40 horas

17 agosto 17:40 horas Pumas vs Querétaro 21 agosto 16:40 horas

21 agosto 16:40 horas Monterrey vs León 21 agosto 20:40 horas

21 agosto 20:40 horas Cruz Azul vs Tigres 22 agosto 17:40 horas

22 agosto 17:40 horas Toluca vs León 28 agosto 17:40 horas

28 agosto 17:40 horas América vs Tijuana 30 agosto 15:25 horas

En síntesis

Club América ganó el título del Clausura 2026 el pasado 17 de mayo.

ganó el título del el pasado 17 de mayo. El calendario del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se publicará el 23 de julio.

de la se publicará el 23 de julio. La plataforma ViX filtró partidos programados entre el 31 de julio y el 30 de agosto.