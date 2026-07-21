¡Comenzó una fecha apasionante! Este martes 21 de julio, se dio inicio a la jornada 2 del Apertura 2026, que se completará recién durante el próximo fin de semana. Con un partido por la tarde y uno de noche, se abrió la segunda tanda de encuentros, con el protagonismo de quienes debieron adelantar su calendario de Liga MX.

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Por el título del “Campeón de Campeones” que disputarán el sábado en los Estados Unidos, Toluca y Cruz Azul debieron ponerse al día con anterioridad y jugar hoy. Ahora bien, mientras que el cuadro celeste pudo celebrar ante sus aficionados, el conjunto escarlata se quedó con las ganas y sufrió una dolorosa caída en casa.

Los resultados del martes en la jornada 2 del Apertura 2026:

En el primer turno, Cruz Azul venció por 2-1 a Puebla en el Estadio Azteca, remontando el cuadro de Joel Huiqui un juego que había iniciado en desventaja. Fernando Monarrez había puesto adelante a ‘La Franja’, pero Luka Romero empató el encuentro y Christian Ebere convirtió el gol del triunfo de ‘La Máquina’.

En el segundo turno, Toluca cayó por 2-1 ante Pumas UNAM en el Estadio Nemesio Diez, en un partido donde había comenzado arriba en el marcador. Jorge Díaz Price había metido a ganar a los ‘Diablos Rojos’; sin embargo, Víctor Arteaga y Sebastián Córdova anotaron para el gran triunfo de los ‘Universitarios’.

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¿Quién es el líder de la tabla de posiciones en la jornada 2 del Apertura 2026?

Tras los resultados del martes, Cruz Azul es el puntero en soledad de esta Liga MX recién comenzada la segunda fecha del torneo, y observa a todos desde arriba. El conjunto cementero acumula puntaje perfecto hasta el momento, producto de dos triunfos consecutivos, primero ante Atlético San Luis y ahora ante Puebla.

La tabla de posiciones EN VIVO en la jornada 2 del Apertura 2026:

¿Quién es el líder de la tabla de goleo en la jornada 2 del Apertura 2026?

Tras el inicio de la segunda fecha del campeonato, ningún anotador nuevo pudo escalar a lo más alto del ránking de goleadores. Así, Márquez (Cruz Azul), Ocampos (CF Monterrey), Rondón (Pachuca) y Mourad (Xolos de Tijuana) comparten la cima como máximos artilleros. El fin de semana se sabrá si alguno se separa del resto.

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La tabla de goleo EN VIVO en la jornada 2 del Apertura 2026: